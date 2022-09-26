Плющев о судействе в КХЛ: «Не вижу единого стандарта, эпизоды трактуются по-разному. Молодые арбитры не подведены на нужный уровень»

высказался об уровне судейства в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– В чем, на ваш взгляд, главная проблема наших судей?

– Смотрю матчи чемпионата, и иногда мне кажется, что каждой команды выдается определенная лицензия на судейство. То есть к играм КХЛ относятся как к охоте: здесь выписываем разрешение, там – нет. Это самое печальное.

– Поясните, пожалуйста.

– Не вижу единого стандарта арбитража. На примере только одного «Торпедо» убеждаемся в том, что ключевые эпизоды трактуются по-разному: одни наказываются избыточно, другие, наоборот, прощаются. Идет шараханье из крайности в крайность, причем и с большими клубами, и с середняками.

– Кто виноват?

– В прошлом году судейство в КХЛ было более-менее нормальным, в этом – увы, слабое. Основные вопросы – даже не к арбитрам, а к руководству судейского корпуса. Видимо, молодые судьи, получившие шанс, не были подготовлены и подведены на нужный уровень. Отсюда дисбаланс.

– Что делать?

– К сожалению, судейство – это только верхушка айсберга. Одни люди у нас делают вид, что руководят арбитражом, другие – что руководят лигой. Скажем, летом посудачили о том, что неплохо было бы увеличить количество матчей между ведущими командами, но все реформы календаря все равно завернули – и заснули.

В условиях железного занавеса есть все возможности развивать наш внутренний хоккей – да мы просто обязаны это сделать ради выживания! А у нас пока в основном имитация. За исключением Минска и Питера везде трибуны – полупустые, зрелища мало, уровень как арбитража, так и хоккея в целом – неубедительный. Печально, – сказал экс-главный арбитр КХЛ.