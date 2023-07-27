Андронов о «Локомотиве»: «Вышли из отпуска позже, чем обычно. Новый сезон будет таким же длинным»

Сергей Андронов рассказал о выходе «Локомотива» из отпуска.

«Мы все соскучились друг по другу. Сейчас началась тяжелая работа, которую в сезоне мы не можем делать. Надо потерпеть.

Отличий от прошлого года почти нет. Все знакомо. Тренеры распределяют для нас нагрузку. Работа очень понятная. Главное – внимательно относиться к ней и хорошо восстанавливаться.

Мы вышли позже из отпуска, чем обычно. Уверен, такое решение принято после анализа ситуации. Сезон был длинный, новый будет таким же. Это обоснованно. Для нас была возможность подольше побыть дома, с семьями», – сказал нападающий « ».