Ткачак о поражении в финале Кубка Стэнли: «Флорида» была очень близка. Нужно продолжать стремиться к цели – это у нас на уме»

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Мэттью Ткачак Хоккей

Мэттью Ткачак считает, что Флорида была близка к выигрышу Кубка Стэнли.

«Пантерс» уступили «Вегасу» со счетом 1-4 в финальной серии. Ткачак получил повреждение по ходу финала и не сыграл в пятом матче.

В плей-офф форвард набрал 24 (11+13) очка в 20 играх.

«Я сейчас могу рассказывать о том, как все прекрасно получилось для меня, и это было легко, но в глубине души понимаю, что мы были очень близки.

Поэтому нужно продолжать стремиться к нашей цели – это у нас на уме в следующем сезоне.

Наша задача в новом сезоне – это, вероятно, начать его лучше, чем прошлый чемпионат, затем вернуться в плей-офф и постараться повторить то, что мы сделали», – сказал нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак.

1 комментарий

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Диандерталец
Флорида к Кубку Стэнли была близка настолько же, насколько комментаторы и авторы постов спортсру певшие дифирамбы Пантерам и отказывающиеся, даже отрицающие воспринимать явного фаворита) Походу в этом ПО большинство жили иллюзиями.
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