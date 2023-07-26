Ткачак о поражении в финале Кубка Стэнли: «Флорида» была очень близка. Нужно продолжать стремиться к цели – это у нас на уме»

Мэттью Ткачак считает, что Флорида была близка к выигрышу Кубка Стэнли.

«Пантерс» уступили «Вегасу» со счетом 1-4 в финальной серии. Ткачак получил повреждение по ходу финала и не сыграл в пятом матче.

В плей-офф форвард набрал 24 (11+13) очка в 20 играх.

«Я сейчас могу рассказывать о том, как все прекрасно получилось для меня, и это было легко, но в глубине души понимаю, что мы были очень близки.

Поэтому нужно продолжать стремиться к нашей цели – это у нас на уме в следующем сезоне.

Наша задача в новом сезоне – это, вероятно, начать его лучше, чем прошлый чемпионат, затем вернуться в плей-офф и постараться повторить то, что мы сделали», – сказал нападающий «Флориды» .