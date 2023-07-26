Разин заявил, что баллоны приносят пользу: «Металлург» хочет играть в давление, атакующий хоккей. Это неприменимо без физической готовности»

Андрей Разин считает, что тренировках с баллонами приносит пользу для хоккеистов.

– Почему вы ввели баллоны? Не каждый тренер использует их. Объясните пользу от упражнений.

– Баллоны ввел не я. Их используют давно, еще с прошлого века. Баллоны подразумевают разную нагрузку.

Она своя у каждого тренера. Вчерашняя тренировка включала три тяжелые станции. Баллоны – самая легкая из них.

Мы развиваем выносливость, скоростно-силовые качества, стартовую скорость. Все упражнения с баллонами и жилетами модернизированы тренерским штабом.

Я сам выполнял их, когда был хоккеистом. В этих нагрузках нет ничего удивительного. Они приносят пользу.

Когда я работал в «Автомобилисте», в паузах некоторые хоккеисты, особенно ветераны, ждали баллонов. Они добавляли сил.

– Баллоны – новый тип упражнений для многих игроков. Довольны, как они приняли их? Возмущенных лиц не заметили?

– Все игроки были предупреждены и знали, что их ждет. Они, конечно, не видели, какое конкретно будет задание, но готовились.

Мы сказали, что нагрузки проверены и приносят свои плоды. Если вспоминать мое предыдущее место работы, все время команды функционально были хорошо готовы.

– Согласен, «Северсталь» хорошо бежала. Этого вы ждете и от «Металлурга»?

– «Хорошо бежала» – больше термин для футболистов.

Назвал бы это функциональной готовностью. Команда должна быть мобильна, должна выполнять объем работы, который предназначен.

Хоккей, в который мы хотим играть, – в давление, атакующий, подразумевающий владение шайбой – без физической готовности и хорошего состояния неприменим.

Все факторы способствуют тому, что мы готовимся именно по такой программе, – сказал главный тренер « » .