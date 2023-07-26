Беттмэн о смерти владельца «Чикаго» Вирца: «Его сосредоточенность на улучшении игры команды позволила создать современную династию»

Гэри Беттмэн выразил соболезнования в связи со смертью владельца «Чикаго» Роки Вирца.

«Семья Национальной хоккейной лиги глубоко опечалена внезапной кончиной Роки Вирца. Преданный семье и «Чикаго Блэкхокс», Роки был уроженцем Чикаго и опытным бизнесменом.

Роки взял «Блэкхокс» под свой контроль в 2007 году и почти сразу восстановил страсть и приверженность этой легендарной франшизе из «Оригинальной шестерки».

Сосредоточенность Роки на взаимодействии с болельщиками клуба и улучшении игры команды на льду возродила любовь фанатов «Чикаго» к своей команде и позволила создать современную династию.

Роки был моим дорогим другом, к которому я постоянно обращался за советом. Он был уважаемым членом исполнительного комитета совета руководителей лиги, чью мудрость и дух товарищества ценили его коллеги-владельцы.

НХЛ выражает свои искренние соболезнования жене Роки Мэрилин, его детям Дэнни, Кендалл и Хиллари, дочери Мэрилин Элизабет и их шестерым внукам. Нам будет его очень не хватать», – сказал комиссионер НХЛ Беттмэн.

Роки Вирц унаследовал «Чикаго» от своего отца Билла в 2007 году. Период его деятельности в качестве владельца стал одним из самых успешных в истории «Блэкхокс». Команда трижды выиграла Кубок Стэнли (2010, 2013, 2015 годы) – столько же раз, сколько за всю предыдущую историю (с 1926 года). В этот период на домашней арене клуба было зафиксировано 535 аншлагов подряд.