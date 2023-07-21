«Чикаго» не договорился с Курашевым о новом контракте до арбитража. Решение будет в течение 2 суток после слушания

Теги Чикаго НХЛ Филипп Курашев Хоккей

«Чикаго» не договорился с форвардом Филиппом Курашевым о новом контракте.

23-летний форвард находится в статусе ограниченно свободного агента. 

Как сообщил журналист NBC Sports Chicago Чарли Румелиотис, стороны не смогли договориться до назначенной даты арбитража. 

Арбитр примет решение в течение следующих 2 суток после слушания. 

В минувшем сезоне швейцарец провел 70 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и обновил личные рекорды результативности, набрав 25 (9+16) очков.

В среднем он проводил на льду 17 минут 27 секунд, показатель полезности составил «минус 32». 

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