«Чикаго» не договорился с Курашевым о новом контракте до арбитража. Решение будет в течение 2 суток после слушания
«Чикаго» не договорился с форвардом Филиппом Курашевым о новом контракте.
23-летний форвард находится в статусе ограниченно свободного агента.
Как сообщил журналист NBC Sports Chicago Чарли Румелиотис, стороны не смогли договориться до назначенной даты арбитража.
Арбитр примет решение в течение следующих 2 суток после слушания.
В минувшем сезоне швейцарец провел 70 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и обновил личные рекорды результативности, набрав 25 (9+16) очков.
В среднем он проводил на льду 17 минут 27 секунд, показатель полезности составил «минус 32».
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