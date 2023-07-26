«Филадельфия» подписала 220-го номера драфта-2022 Гендрона. Он стал 2-м снайпером QMJHL с 55 шайбами в 63 играх

«Филадельфия» подписала 220-го номера драфта НХЛ-2022 Алексиса Гендрона.

С 19-летним нападающим (178 см, 82 кг) подписан 3-летний контракт новичка.

В минувшем сезоне сын двукратного победителя МЧМ в составе сборной Канады (1993, 1994) Мартина Гендрона набрал 81 (55+26) очко в 63 играх за «Бленвиль» и « » в юниорской лиге Квебека.

Он стал вторым снайпером регулярного чемпионата QMJHL. В 13 играх плей-офф добавил еще 19 (14+5) баллов.

Отметим, что из-за даты рождения (30 декабря) возрастом подписания контракта новичка у Гендрона считается 20 лет. Это дает «Флайерс» право отправить игрока в АХЛ.

Кроме того, его контракт будет активирован в следующем сезоне вне зависимости от числа матчей в НХЛ (правило переноса активации действует только при возрасте подписания 18 и 19 лет).