Вячеслав Быков: «Сложно представить, что женщина станет главным тренером сборной России. Но все в жизни меняется, происходит эмансипация»

Вячеслав Быков высказался о том, может ли женщина возглавить сборную России по хоккею.

«Сложно представить и предвидеть, что когда-то женщина станет главным тренером сборной России. Но все в жизни меняется, происходит эмансипация.

Мне кажется, у нас очень много достойных тренеров. Женщине будет сложно конкурировать с мужским содружеством. Но все в мире возможно, исключать этого нельзя.

Я больше могу предположить, что женщины будут входить в штаб в какой-то роли. Например, финны используют женщин в роли массажистов.

Но трудно представить женщину как главного тренера, хотя не могу исключать. Не такая большая школа в этой среде.

Ведь у нас история хоккея начинается еще с прошлого века, это всегда был мужской вид спорта, а женщины не так давно приобщились к нему. С трудом можно это представить.

При всем уважении к женщинам, я смотрел некоторые матчи. Надо отметить, что сильное качество у женщин – эмоциональность и креативность.

В этом плане они интересно играют. Они как хорошие артисты или художники создают на своем уровне шедевры», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.