Агент Ткачева о Кравце в «Авангарде»: «Важный момент. Есть тренеры, при которых Владимир не остался бы в команде ни при каких условиях»
Агент Владимира Ткачева высказался о том, что Михаил Кравец остался главным тренером «Авангарда».
«Это очень важный момент. Если бы в команде был другой тренер, то весь вопрос в том – кто?
Потому что есть тренеры, при которых Ткачев не остался бы в команде ни при каких условиях.
Да, ему все нравится в клубе – город, арена, болельщики, но тренер – это очень немаловажный фактор, существенный момент.
Поэтому если вдруг дело дойдет до переговоров, то, естественно, мы будем спрашивать о концепции клуба, дальнейших перспективах команды, задачах и, в том числе, о подходе к тренерскому вопросу.
Это очень важно для Ткачева», – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.
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