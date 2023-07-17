Агент Ткачева о Кравце в «Авангарде»: «Важный момент. Есть тренеры, при которых Владимир не остался бы в команде ни при каких условиях»

Теги Авангард Шуми Бабаев КХЛ Михаил Кравец Владимир Ткачев 1995 Хоккей

Агент Владимира Ткачева высказался о том, что Михаил Кравец остался главным тренером «Авангарда».

«Это очень важный момент. Если бы в команде был другой тренер, то весь вопрос в том – кто?

Потому что есть тренеры, при которых Ткачев не остался бы в команде ни при каких условиях.

Да, ему все нравится в клубе – город, арена, болельщики, но тренер – это очень немаловажный фактор, существенный момент.

Поэтому если вдруг дело дойдет до переговоров, то, естественно, мы будем спрашивать о концепции клуба, дальнейших перспективах команды, задачах и, в том числе, о подходе к тренерскому вопросу.

Это очень важно для Ткачева», – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.

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2 комментария

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Серый
При Хартли не остался бы, ибо у Боба не забалуешь
+1
0
+1
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