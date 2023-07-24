Агент Лайпсика о гражданстве: «Я уговаривал его сделать этот ход. Это не связано с хоккеем – он видит себя в России»
Агент Брендана Лайпсика объяснил решение хоккеиста получить гражданство России.
В межсезонье нападающий подписал контракт со СКА.
– Зачем Лайпсик попросил себе российское гражданство?
– Я его уговаривал сделать этот ход.
Все нюансы обсуждать не хочу – это наше личное решение, которое в большей степени не связано с хоккеем.
Он крутой игрок, но видит себя именно в России, а не в каком-то другом месте, – сказал представитель хоккеиста Алеша Пилко.
С гражданством у легионеров начинаются мутные истории именно после переезда в Питер. Так было в футболе, хоккее, баскетболе и волейболе. СКА и все местные зениты начинают мутить воду