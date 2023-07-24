Агент Лайпсика о гражданстве: «Я уговаривал его сделать этот ход. Это не связано с хоккеем – он видит себя в России»

Теги СКА КХЛ Брендан Лайпсик Спорт-Экспресс Алеша Пилко Хоккей

Агент Брендана Лайпсика объяснил решение хоккеиста получить гражданство России.

В межсезонье нападающий подписал контракт со СКА.

– Зачем Лайпсик попросил себе российское гражданство?

– Я его уговаривал сделать этот ход.

Все нюансы обсуждать не хочу – это наше личное решение, которое в большей степени не связано с хоккеем.

Он крутой игрок, но видит себя именно в России, а не в каком-то другом месте, – сказал представитель хоккеиста Алеша Пилко.

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2 комментария

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Clever_mind
Заглохни Пилко. Была бы возможность вернуться в НХЛ, он бы это сделал. Но он там фактически забанен.
С гражданством у легионеров начинаются мутные истории именно после переезда в Питер. Так было в футболе, хоккее, баскетболе и волейболе. СКА и все местные зениты начинают мутить воду
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Jeff Lebowski
Ответ Clever_mind
Заглохни Пилко. Была бы возможность вернуться в НХЛ, он бы это сделал. Но он там фактически забанен. С гражданством у легионеров начинаются мутные истории именно после переезда в Питер. Так было в футболе, хоккее, баскетболе и волейболе. СКА и все местные зениты начинают мутить воду
Где видит себя Гальченюк? Дай угадаю...
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