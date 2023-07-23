«Бостон» официально расторг контракт с Митчеллом Миллером, который в 14 лет был осужден за издевательства над темнокожим инвалидом

«Бостон» и Митчелл Миллер официально расторгли контракт.

4 ноября 2022 года стало известно о подписании « » контракта новичка с игроком. Однако через 2 дня контракт был расторгнут.

Связано это с тем, что хоккеист издевался над темнокожим инвалидом. В 2016 году на тот момент 14-летний Миллер признал в суде, что запугивал своего чернокожего одноклассника-инвалида Айзейю Мейер-Кротерса.

По словам последнего, Митчелл дразнил его «ниггером» и «шоколадкой», а также неоднократно бил. Миллер был приговорен к 25 часам общественных работ.

Однако официально контракт был расторгнут только сейчас. Все из-за того, что ассоциация игроков НХЛ подала жалобу на расторжение контракта. Вместо слушания стороны пришли к соглашению: «Бостон» расторгает контракт, а Миллер получает неназванную компенсацию.