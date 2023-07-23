«Бостон» официально расторг контракт с Митчеллом Миллером, который в 14 лет был осужден за издевательства над темнокожим инвалидом

Теги переходы происшествия Бостон дискриминация Хоккей

«Бостон» и Митчелл Миллер официально расторгли контракт.

4 ноября 2022 года стало известно о подписании «Бостоном» контракта новичка с игроком. Однако через 2 дня контракт был расторгнут.

Связано это с тем, что хоккеист издевался над темнокожим инвалидом. В 2016 году на тот момент 14-летний Миллер признал в суде, что запугивал своего чернокожего одноклассника-инвалида Айзейю Мейер-Кротерса.

По словам последнего, Митчелл дразнил его «ниггером» и «шоколадкой», а также неоднократно бил. Миллер был приговорен к 25 часам общественных работ.

Однако официально контракт был расторгнут только сейчас. Все из-за того, что ассоциация игроков НХЛ подала жалобу на расторжение контракта. Вместо слушания стороны пришли к соглашению: «Бостон» расторгает контракт, а Миллер получает неназванную компенсацию.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivan555navi
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Vasilii Mishchenko
Перебор. 14 лет еще ветер в голове и дурь всякая. Нельзя человека "отменять" без шанса на исправление. Так можно начать осуждать всех кто в 2-3 года кота за хвост дергал и жуков ногой давил не понимая
Тут дело ещё в том, что он уже был наказан.
А это решение, это, по сути, двойное наказание.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vasilii Mishchenko
Ответ ivan555navi
Тут дело ещё в том, что он уже был наказан. А это решение, это, по сути, двойное наказание.
И это тоже, да
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vasilii Mishchenko
Перебор. 14 лет еще ветер в голове и дурь всякая. Нельзя человека "отменять" без шанса на исправление. Так можно начать осуждать всех кто в 2-3 года кота за хвост дергал и жуков ногой давил не понимая
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Белый офицер
Тут КХЛ. СкА ждет.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Невский
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
лучше бы на месте черного был украинец .
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий