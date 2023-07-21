Шон Скиннер: «Академия «Авангарда» – один из лучших хоккейных центров мира. Я много где бывал и знаю, о чем говорю»

Шон Скиннер назвал академию «Авангарда» одним из лучших хоккейных центров мира.

Североамериканский тренер по индивидуальной подготовке игроков ранее провел хоккейные мастер-классы в Тюмени.

«Тюменские дети фантастические. Мы провели здесь тренировочные сборы. Они длились пять дней. С ребятами выполняли упражнения на технику владения клюшкой.

Я им показал порядка двадцати различных обводок и в общей сложности они выполнили полторы сотни упражнений.

Несколько месяцев назад я был в академии « » и могу с уверенностью сказать: это один из лучших хоккейных центров мира.

Я много где бывал и знаю, о чем говорю. Также мы будем сотрудничать с тюменскими тренерами дистанционно и вполне вероятно, я сюда еще приеду», – сказал Шон Скиннер.