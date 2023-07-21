Шон Скиннер: «Академия «Авангарда» – один из лучших хоккейных центров мира. Я много где бывал и знаю, о чем говорю»

Теги Авангард КХЛ Шон Скиннер Хоккей

Шон Скиннер назвал академию «Авангарда» одним из лучших хоккейных центров мира.

Североамериканский тренер по индивидуальной подготовке игроков ранее провел хоккейные мастер-классы в Тюмени.

«Тюменские дети фантастические. Мы провели здесь тренировочные сборы. Они длились пять дней. С ребятами выполняли упражнения на технику владения клюшкой.

Я им показал порядка двадцати различных обводок и в общей сложности они выполнили полторы сотни упражнений.

Несколько месяцев назад я был в академии «Авангарда» и могу с уверенностью сказать: это один из лучших хоккейных центров мира.

Я много где бывал и знаю, о чем говорю. Также мы будем сотрудничать с тюменскими тренерами дистанционно и вполне вероятно, я сюда еще приеду», – сказал Шон Скиннер.

5 комментариев

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Ыжык
Когда уже эта лучшая академия мира перестанет выпускать полуфабрикаты, которых должен доводить до ума один из лучших тренеров мира? Если с проспектами персонально не заниматься они вообще ничего не показывают. Пример прошедший сезон. Как только исчез человек, который индивидуально занимался развитием проспектов, сразу исчезли и проспекты. А так не должно быть. Молодежь должна приходить уже готовой.
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Камбоджа134
Список выпускников в студию!
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личные рекорды это не хоккей
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центр мирового хоккея у системного Академика игры
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Hola Hola
Ответ Ыжык
Когда уже эта лучшая академия мира перестанет выпускать полуфабрикаты, которых должен доводить до ума один из лучших тренеров мира? Если с проспектами персонально не заниматься они вообще ничего не показывают. Пример прошедший сезон. Как только исчез человек, который индивидуально занимался развитием проспектов, сразу исчезли и проспекты. А так не должно быть. Молодежь должна приходить уже готовой.
Академия не так уж долго существует. Даже Грицюк не может считаться ее продуктом.
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max220680
Ответ Ыжык
Когда уже эта лучшая академия мира перестанет выпускать полуфабрикаты, которых должен доводить до ума один из лучших тренеров мира? Если с проспектами персонально не заниматься они вообще ничего не показывают. Пример прошедший сезон. Как только исчез человек, который индивидуально занимался развитием проспектов, сразу исчезли и проспекты. А так не должно быть. Молодежь должна приходить уже готовой.
Ты думаешь в СА с ними,кто-то занимается индивидуально?)они сами,с папами,на заднем дворе дома занимаются..никто персонально ни с кем не возится..Они с детства привыкли работать над собой ибо там таких сотни на одно место в НХЛ..поэтому они всегда готовы на своём уровне..это называется профессионализм,который закладывается с детства..Там нет академий,всё на родителях держится..в детстве
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