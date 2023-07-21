Генменеджер «Каролины» про Ахо: «Мы близки к подписанию контракта. Надеюсь, завершим это дело на следующей неделе»

Генеральный менеджер «Каролины» заявил, что клуб близок к подписанию контракта с Себастьяном Ахо.

Ранее сообщалось, что новое соглашение может быть рассчитано на 8 лет с кэпхитом около 9,5 миллиона долларов в год.

«Мы работаем над контрактом, близки к его подписанию.

Пока что еще не достигли соглашения, но мы общаемся на регулярной основе, почти ежедневно, поэтому я надеюсь, что мы завершим это дело на следующей неделе» – сказал генеральный менеджер клуба .

выступает за «Каролину» с 2016 года.

Он провел 520 матчей в и набрал 468 (218+250) очков при полезности «плюс 80». В Кубке Стэнли – 63 игры и 58 (23+35) баллов при полезности «плюс 20».