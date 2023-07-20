Фетисов о «Торпедо»: «А если Ларионову дать равные условия со всеми? Евразийская лига на этом была основана. Медведев сидел на двух стульях – СКА и КХЛ. Чудес не бывает»

Вячеслав Фетисов высказал мнение о «Торпедо» и равных условиях в КХЛ.

– «Торпедо» в прошлом сезоне тоже навело шороху. У нас в редакции был главный тренер ЦСКА Сергей Федоров и сказал, что с командой Игоря Ларионова им было очень сложно играть, у них получилась боевая команда, хотя и без ярких имен. Мы еще с ним ваши слова вспомнили, что Ларионову удалось совместить лучшее из советского хоккея с современным.

– Это Игорь всего год поработал в Нижнем Новгороде. А если ему еще дать и равные условия со всеми? Короче, философская история, она не вновь родилась.

Вообще создание Евразийской хоккейной лиги на этом было основано.

В свое время, когда я этот регламент писал, там все это было понятно, там не было финансового преимущества ни у кого.

А потом… Александр Иванович Медведев сидел на двух стульях – президент СКА и КХЛ. Ну, не бывает чудес.

Если бы мы правильно заложили весь этот вектор, у нас бы хоккей уже был фантастический, – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.