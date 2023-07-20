Фетисов о «Торпедо»: «А если Ларионову дать равные условия со всеми? Евразийская лига на этом была основана. Медведев сидел на двух стульях – СКА и КХЛ. Чудес не бывает»

Теги СКА Торпедо Вячеслав Фетисов Игорь Ларионов Александр Медведев КХЛ Хоккей

Вячеслав Фетисов высказал мнение о «Торпедо» и равных условиях в КХЛ.

– «Торпедо» в прошлом сезоне тоже навело шороху. У нас в редакции был главный тренер ЦСКА Сергей Федоров и сказал, что с командой Игоря Ларионова им было очень сложно играть, у них получилась боевая команда, хотя и без ярких имен. Мы еще с ним ваши слова вспомнили, что Ларионову удалось совместить лучшее из советского хоккея с современным.

– Это Игорь всего год поработал в Нижнем Новгороде. А если ему еще дать и равные условия со всеми? Короче, философская история, она не вновь родилась.

Вообще создание Евразийской хоккейной лиги на этом было основано.

В свое время, когда я этот регламент писал, там все это было понятно, там не было финансового преимущества ни у кого. 

А потом… Александр Иванович Медведев сидел на двух стульях – президент СКА и КХЛ. Ну, не бывает чудес. 

Если бы мы правильно заложили весь этот вектор, у нас бы хоккей уже был фантастический, – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

7 комментариев

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Кеша
Сейчас Фетисов может говорить все что угодно , но по -поводу стульев тут даже не два стула и не три - вся верхушка СКА сидит везде : ФХР, КХЛ и разные попечительские советы , совет тренеров и прочее . И из всех сил тянут СКА в великие . Великими не становятся за 15 лет . Великая может быть история , харизма клуба, традиции . Какие традиции у СКА ? 50 лет сливали всем подряд . И ни одного выдающегося воспитанника . По сути финансово задавили всех на всех уровнях, что все поддакивают.
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Кеша
Если Ларионову дать финансовые возможности СКа , то он затопчет всю лигу , в этом сомнений нет . Финансово грамотный человек , всего сам достиг , своим трудом и умом . Разве можно сравнивать его хоккейный опыт с выпускником Омской школы тренеров .
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ЧакЧак
мечты и сказки
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a.n.melnikov11111985@icloud.com
Медведь ручной только для Миллера
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Wayne Gretzky 99
Ответ Кеша
Сейчас Фетисов может говорить все что угодно , но по -поводу стульев тут даже не два стула и не три - вся верхушка СКА сидит везде : ФХР, КХЛ и разные попечительские советы , совет тренеров и прочее . И из всех сил тянут СКА в великие . Великими не становятся за 15 лет . Великая может быть история , харизма клуба, традиции . Какие традиции у СКА ? 50 лет сливали всем подряд . И ни одного выдающегося воспитанника . По сути финансово задавили всех на всех уровнях, что все поддакивают.
Согласен, только Дроздецкий вспоминается.
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waleri
Что на счет футбола и все того же Александра Ивановича?
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Кеша
Ответ Wayne Gretzky 99
Согласен, только Дроздецкий вспоминается.
Ну он не совсем СКА. Он из Колпино был призван в армию в СКА . Там же в Колпино и занимался хоккеем . А оттуда в ЦСКА.
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