Тренер вратарей Мохорич вернулся в «Металлург», контракт – на три года. Он будет взаимодействовать с Кошечкиным

Клемен Мохорич вернулся в «Металлург».

Магнитогорский клуб сообщил о подписании контракта на три года с тренером вратарей.

В «Металлурге » словенский тренер работал с 2020 по 2024 годы. В прошлом сезоне специалист работал в ЦСКА.

«Думаю, болельщикам «Металлурга» не надо рассказывать, кто такой Клемен Мохорич – один из сильнейших тренеров в КХЛ по работе с вратарями.

За время прошлой своей работы в нашей команде он показал себя как классный наставник, помогал опытным вратарям развиваться, а молодым – прогрессировать.

Их связка с Александром Суднициным приложила руку к Кубку Гагарина-2024. Спустя сезон вне магнитогорского хоккея, Клемен возвращается и будет продолжать выводить наших голкиперов на новый уровень.

Также он будет тесно взаимодействовать с Василием Кошечкиным , в обязанности которого входит построение вратарской вертикали клуба.

На троих у Александра, Василия и Клемена колоссальный опыт, и мы верим, что эта связка специалистов сделает магнитогорских голкиперов ещё надёжнее, увереннее в себе и профессиональнее», – сказал спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков .