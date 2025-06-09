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  • Вячеслав Козлов о стиле «Сочи»: «Не люблю такой термин, как атакующий хоккей – его модно употреблять. Нужно играть в правильный хоккей. Если надо выиграть минимально, предпочту счет 1:0»
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Вячеслав Козлов о стиле «Сочи»: «Не люблю такой термин, как атакующий хоккей – его модно употреблять. Нужно играть в правильный хоккей. Если надо выиграть минимально, предпочту счет 1:0»

Вячеслав Козлов высказался о предпочтениях в стиле хоккея.

– «Сочи» несколько лет не выходит в плей-офф. Для вас выход в плей-офф – задача-минимум, которую вы должны выполнить, чтобы продолжить работу? Или у вас есть карт-бланш от руководства?

– Конечно, выход в плей-офф – минимальная задача, но хотелось бы выйти в плей-офф не с последнего места, а забраться еще выше.

Нужно создавать все условия, чтобы игроки хотели ехать сюда. Здесь очень хороший дворец, прекрасный курортный город. Все любят сюда приезжать. Это отличное место для игроков, их семей и детей.

Потихоньку нужно менять менталитет, чтобы Сочи стал хоккейным городом, чтобы хоккей развивался и двигался в правильном направлении. Фанаты любят идти на команды, которые выигрывают, играют зрелищно.

– Мы знаем, в какой хоккей играло «Динамо» при Кудашове, где вы были помощником. В какой хоккей будет играть «Сочи» Вячеслава Козлова?

– Нужно играть в правильный хоккей.

Я не люблю такой термин, как атакующий хоккей, который сейчас очень модно употреблять. Если ты с шайбой, то ты можешь играть в атакующем стиле, но если ты без шайбы, то нужно обороняться.

Для меня играть и в обороне, и в атаке – приоритет. Когда у тебя нет шайбы, то ты должен ее отнимать. Без владения шайбой не получится атаковать.

– Представьте, что у вас есть выбор – выиграть 6:5 или 1:0. Что бы вы выбрали?

– Сложный вопрос. Я бы предпочел выиграть 6:1 (смеется).

Но, к сожалению, если нужно сыграть матч и выиграть минимально, то я, конечно, предпочту счет 1:0, – сказал главный тренер «Сочи» Вячеслав Козлов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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