Фроуз продлит контракт с «Локомотивом» на один сезон. Форвард набрал 33 очка в регулярке прошлого сезона, 8 баллов – в Кубке Гагарина
Байрон Фроуз останется в «Локомотиве».
34-летний центральный нападающий подпишет новое соглашение с клубом на один сезон, об этом сообщает «Чемпионат».
В прошлом сезоне канадец выиграл Кубок Гагарина вместе с командой.
Байрон Фроуз набрал 33 (17+16) балла в 61 матче Фонбет чемпионата КХЛ. 59,6% - средний процент выигранных вбрасываний.
В плей-офф Кубка Гагарина хоккеист отметился 8 (4+4) очков в 19 играх. 62% - средний процент выигранных вбрасываний.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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