Вратарь Галимов подписал контракт со словацким «Гуменне»

Станислав Галимов перешел в клуб из чемпионата Словакии.

35-летний российский вратарь подписал договор с клубом «Гуменне».

Словацкая команда в прошлом сезоне выиграла чемпионат в первом дивизионе и в предстоящем сезоне выступит в главной лиге – в чемпионате Словакии.

В прошлом сезоне выступал за « ». Из-за повреждения он провел лишь 10 матчей в Фонбет чемпионате .

Галимов ранее играл в европейских чемпионатах – в сезоне-2021/22 голкипер выступал за «Кярпят» в чемпионате Финляндии.