Вратарь Галимов подписал контракт со словацким «Гуменне»
Станислав Галимов перешел в клуб из чемпионата Словакии.
35-летний российский вратарь подписал договор с клубом «Гуменне».
Словацкая команда в прошлом сезоне выиграла чемпионат в первом дивизионе и в предстоящем сезоне выступит в главной лиге – в чемпионате Словакии.
В прошлом сезоне Станислав Галимов выступал за «Авангард». Из-за повреждения он провел лишь 10 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ.
Галимов ранее играл в европейских чемпионатах – в сезоне-2021/22 голкипер выступал за «Кярпят» в чемпионате Финляндии.
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