Вратарь Галимов подписал контракт со словацким «Гуменне»

Теги Авангард переходы чемпионат Словакии Станислав Галимов КХЛ Хоккей

Станислав Галимов перешел в клуб из чемпионата Словакии.

35-летний российский вратарь подписал договор с клубом «Гуменне».

Словацкая команда в прошлом сезоне выиграла чемпионат в первом дивизионе и в предстоящем сезоне выступит в главной лиге – в чемпионате Словакии.

В прошлом сезоне Станислав Галимов выступал за «Авангард». Из-за повреждения он провел лишь 10 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ.

Галимов ранее играл в европейских чемпионатах – в сезоне-2021/22 голкипер выступал за «Кярпят» в чемпионате Финляндии.

4 комментария

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Sergei_br
Ещё один 10-ку за шпионаж захотел схлопотать
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Ыжык
Подлечился на сибирских курортах за каких то 10 млн. Теперь можно и в Европу.
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Венер Кучербаев
космополит поневоле
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Костя Кот
удачи
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