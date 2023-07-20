33-летний форвард сборной Великобритании Майк Хэммонд погиб в автокатастрофе

33-летний хоккеист сборной Великобритании Майк Хэммонд погиб в автокатастрофе.

Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея Великобритании.

«Федерация хоккея Великобритании с огорчением сообщает, что форвард Майк Хэммонд скончался.

Хэммонд погиб в автомобильной катастрофе в Шавинигане в Канаде в среду. Наши мысли и соболезнования обращены к семье, друзьям и товарищам по команде Майка в это очень трудное время.

Майк был уважаемым товарищем по сборной Великобритании, его любили очень многие. Он дебютировал в 2018 году и помог сборной Великобритании завоевать золотую медаль на чемпионате мира в группе А первого дивизиона в Венгрии.

Благодаря этому сыграла на чемпионате мира в топ-дивизионе в 2019 году. Хэммонд забил четыре гола в семи матчах в Кошице.

Один из его голов был забит в драматичной победе над Францией, когда сборная Великобритании отыгралась с 0:3 и выиграла со счетом 4:3 в овертайме, избежав вылета.

Хэмми набрал пять очков (2+3) в этом году на чемпионате мира в первом дивизионе в Ноттингеме и помог сборной Великобритании вернуться в топ-дивизион.

Покойся с миром, Майк – тебя никогда не забудут, и многим будет тебя не хватать», – говорится в сообщении Федерация хоккея Великобритании.

В прошлом сезоне Хэммонд провел 51 матч за « » в регулярном чемпионате и набрал 38 (13+25) очков. В плей-офф в его активе было 5 (1+4) баллов в 4 играх.