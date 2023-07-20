Экс-форвард «Тампы» Джемел Смит договорился о контракте с минским «Динамо»
Джемел Смит перейдет в минское «Динамо».
Клуб договорился с канадским форвардом о подписании контракта.
29-летний Смит в сезоне-2022/23 играл в АХЛ за «Сиракьюс» и «Хендерсон». Всего он провел 54 игры и набрал 53 (18+35) очка.
Ранее он выступал в НХЛ за «Даллас», «Бостон», «Тампу» и «Детройт». Всего в его активе 91 игра и 25 (12+13) очков в лиге.
Энас-Меркли-Смит.
Керран - Калдис.
Ну... такое. После Пакет-Спунер-Меркли. Душак-Барберио. Как закрыли крышкой гроба. Возвращение Кодолы и Суворова куда перспективнее смотрятся. Нужны еще 2 защитника легионера, и Спунера срочно возвращать. Иначе со Стасем, Шиной и Димой Николаевичем можно бороться только с Кунь Лунем и Сочи за последние строчки.