Экс-форвард «Тампы» Джемел Смит договорился о контракте с минским «Динамо»

Теги переходы АХЛ Динамо Минск КХЛ Джемел Смит Хендерсон Хоккей

Джемел Смит перейдет в минское «Динамо».

Клуб договорился с канадским форвардом о подписании контракта.

29-летний Смит в сезоне-2022/23 играл в АХЛ за «Сиракьюс» и «Хендерсон». Всего он провел 54 игры и набрал 53 (18+35) очка. 

Ранее он выступал в НХЛ за «Даллас», «Бостон», «Тампу» и «Детройт». Всего в его активе 91 игра и 25 (12+13) очков в лиге.

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1 комментарий

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AndreyMaximovich96
Посмотрим, сыграют ли такие подписания. Но пока Димон не радует.
Энас-Меркли-Смит.
Керран - Калдис.
Ну... такое. После Пакет-Спунер-Меркли. Душак-Барберио. Как закрыли крышкой гроба. Возвращение Кодолы и Суворова куда перспективнее смотрятся. Нужны еще 2 защитника легионера, и Спунера срочно возвращать. Иначе со Стасем, Шиной и Димой Николаевичем можно бороться только с Кунь Лунем и Сочи за последние строчки.
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