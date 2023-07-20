Экс-форвард «Тампы» Джемел Смит договорился о контракте с минским «Динамо»

Джемел Смит перейдет в минское «Динамо».

Клуб договорился с канадским форвардом о подписании контракта.

29-летний Смит в сезоне-2022/23 играл в за «Сиракьюс» и «Хендерсон». Всего он провел 54 игры и набрал 53 (18+35) очка.

Ранее он выступал в НХЛ за «Даллас», «Бостон», «Тампу» и «Детройт». Всего в его активе 91 игра и 25 (12+13) очков в лиге.