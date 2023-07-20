Нападающий системы ЦСКА Егор Соловьев рассказал о своей цели на сезон-2023/24.

– В прошлом сезоне много ребят из «Красной Армии» и « » получили свои шансы в матчах за ЦСКА. Следил ли за юными одноклубниками, является ли это мотивацией и для тебя?

– За некоторыми ребятами особенно следил. Несколько раз удавалось смотреть матчи живьем. Очень круто, что наш клуб сейчас подтягивает молодых в главную команду.

– В недавнем интервью Сергей Федоров сказал, что в следующем сезоне в могут быть заиграны от 6-10 молодых игроков. Что нужно сделать, чтобы в ближайшем будущем точно претендовать на такое место?

– Первым делом нужно хорошо начать сезон, как лично, так и командно. Цели мы все поставили высокие на этот сезон, дай бог их реализовать. Мне нужно просто показывать, игру которую от меня ждет тренерский штаб.

– Чем сейчас заняты на сборах? Как проходят тренировки, на что акценты делаете?

– На сборах уже потихоньку начинаем работать над тактикой, нарабатывать какие-то моменты на сезон. Комбинации, которые будем делать в своей и чужой зоне.

– Какая атмосфера в команде с приходом такого количества молодых ребят?

– Атмосфера хорошая, ребята потихоньку вливаются в коллектив. ЦСКА – такой клуб, что все друг друга знают. Думаю, у них не было проблем, чтобы влиться в команду.

– Какие мысли перед товарищескими играми и стартом сезона?

– О предстоящих играх не думаю. Нужно просто с правильными мыслями подойти к сезону. Напротив, предсезонные матчи часто сумбурные и отличаются от официальных встреч.

– Какие цели себе ставишь на предстоящий сезон?

– Главная цель для меня – это дебют за первую команду. При правильном подходе это вполне реально, – сказал Соловьев.