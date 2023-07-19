Владимир Плющев: «ЦСКА – лидер по селекционной работе этим летом. Сохранили состав, харизму, не стали шарахаться»

Теги ЦСКА Владимир Плющев КХЛ Кубок Гагарина Иван Федотов Хоккей

Владимир Плющев считает, что ЦСКА является лидером по селекционной работе этим летом.

– Кто является лидером по селекционной работе этим летом и кто будет одним из главных фаворитов? ЦСКА. Потому что ЦСКА сохранил состав, сохранил настрой команды, сохранил внутреннюю харизму.

ЦСКА не стал шарахаться из стороны в сторону. Сейчас единственный вопрос с вратарем – будет ли Иван Федотов в команде. Но если с ним вопрос будет решен, то думаю, вопрос будет решен и с Кубком Гагарина.

– Вам не кажется, что свой пик этой команды армейцы уже прошли и дальше пойдет спад?

– Я так не думаю, потому что ЦСКА сохранил ребят, аккуратно вводит молодых игроков, причем достаточно ярких, а не просто чтобы поставить галочку. Я считаю, что ЦСКА провел лучшую работу в этом сезоне.

И пока в разных клубах новые звезды будут подстраиваться под тех или других, пока будут определять, кто сколько времени должен играть на площадке – кто в большинстве, кто в меньшинстве… У ЦСКА все это дело уже отработано, все ясно и понятно. И в коллективе нет никаких претензий друг к другу – все ребята знают и понимают задачи, которые перед ними будут стоять.

А главное – опыт показал, что та игра, которая выстраивалась, она приносит результат. Поэтому вопросов к тренеру не будет, – сказал заслуженный тренер России.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ОлегИванов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Назар Игорь
Безусловный лидер. Украсть игрока у Филадельфии - это надо уметь.
Может ещё скажешь, что ЦСКА Федотова в армию отправил?
Что-бы полный комплект вранья был.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий