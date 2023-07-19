Владимир Плющев: «ЦСКА – лидер по селекционной работе этим летом. Сохранили состав, харизму, не стали шарахаться»

Владимир Плющев считает, что ЦСКА является лидером по селекционной работе этим летом.

– Кто является лидером по селекционной работе этим летом и кто будет одним из главных фаворитов? ЦСКА. Потому что ЦСКА сохранил состав, сохранил настрой команды, сохранил внутреннюю харизму.

ЦСКА не стал шарахаться из стороны в сторону. Сейчас единственный вопрос с вратарем – будет ли в команде. Но если с ним вопрос будет решен, то думаю, вопрос будет решен и с Кубком Гагарина.

– Вам не кажется, что свой пик этой команды армейцы уже прошли и дальше пойдет спад?

– Я так не думаю, потому что ЦСКА сохранил ребят, аккуратно вводит молодых игроков, причем достаточно ярких, а не просто чтобы поставить галочку. Я считаю, что ЦСКА провел лучшую работу в этом сезоне.

И пока в разных клубах новые звезды будут подстраиваться под тех или других, пока будут определять, кто сколько времени должен играть на площадке – кто в большинстве, кто в меньшинстве… У ЦСКА все это дело уже отработано, все ясно и понятно. И в коллективе нет никаких претензий друг к другу – все ребята знают и понимают задачи, которые перед ними будут стоять.

А главное – опыт показал, что та игра, которая выстраивалась, она приносит результат. Поэтому вопросов к тренеру не будет, – сказал заслуженный тренер России.