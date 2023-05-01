«Сибирь» подписала форварда Артема Михеева на год и защитника Хамидуллина на 2 года

«Сибирь» подписала форварда Артема Михеева на год и защитника Динара Хамидуллина на 2 года.

Новосибирский клуб назвал имена первых новичков команды.

Заключены контракты с 27-летним форвардом (на год) и 29-летним защитником (на 2 года).

Михеев в минувшем сезоне играл за « » и набрал 5 (3+2) очков в 42 играх Фонбет Чемпионата КХЛ. В 10 плей-офф добавил еще 3 (2+1) балла.

Хамидуллин выступал за « » и набрал 4 (1+3) очка в 42 играх регулярного чемпионата при полезности «минус 5» и среднем времени на льду 17:25.