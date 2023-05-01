«Сибирь» подписала форварда Артема Михеева на год и защитника Хамидуллина на 2 года
«Сибирь» подписала форварда Артема Михеева на год и защитника Динара Хамидуллина на 2 года.
Новосибирский клуб назвал имена первых новичков команды.
Заключены контракты с 27-летним форвардом Артемом Михеевым (на год) и 29-летним защитником Динаром Хамидуллиным (на 2 года).
Михеев в минувшем сезоне играл за «Торпедо» и набрал 5 (3+2) очков в 42 играх Фонбет Чемпионата КХЛ. В 10 плей-офф добавил еще 3 (2+1) балла.
Хамидуллин выступал за «Адмирал» и набрал 4 (1+3) очка в 42 играх регулярного чемпионата при полезности «минус 5» и среднем времени на льду 17:25.
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