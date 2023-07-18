Шкарек продлил контракт с «Айлендерс». Вратарь в системе клуба с 2019 года, но еще не играл в НХЛ

«Айлендерс» и Якуб Шкарек продлили контракт.

23-летний голкипер подписал новое соглашение с клубом на два года. Договор является двусторонним.

Кэпхит составит 775 тысяч долларов.

Якуб Шкарек еще не провел ни одного матча в . Чешский вратарь выступает в системе « » с сезона-2019/20.

В прошлом сезоне Шкарек сыграл 38 матчей за « » в регулярном чемпионате , пропуская в среднем 3,37 шайбы и отражая 89,2% бросков.