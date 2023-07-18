Шкарек продлил контракт с «Айлендерс». Вратарь в системе клуба с 2019 года, но еще не играл в НХЛ
«Айлендерс» и Якуб Шкарек продлили контракт.
23-летний голкипер подписал новое соглашение с клубом на два года. Договор является двусторонним.
Кэпхит составит 775 тысяч долларов.
Якуб Шкарек еще не провел ни одного матча в НХЛ. Чешский вратарь выступает в системе «Айлендерс» с сезона-2019/20.
В прошлом сезоне Шкарек сыграл 38 матчей за «Бриджпорт» в регулярном чемпионате АХЛ, пропуская в среднем 3,37 шайбы и отражая 89,2% бросков.
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