О′Райлли об уходе из «Торонто»: «Это было непростое решение, оно связано со многими факторами. Мы с семьей решили, что лучше присоединиться к «Нэшвиллу»
Райан О′Райлли высказался касательно ухода из «Торонто».
32-летний форвард перешел в «Нэшвилл» 1 июля.
«Это было непростое решение, но оно связано со многими факторами. Я и моя семья решили, что лучше присоединиться к «Нэшвиллу».
Выход на рынок? Это более напряженный процесс, чем я думал. Но это было то, что я хотел попробовать.
Пристальное внимание к игрокам «Торонто» сыграло роль? Это не было решающим фактором. Я думаю, есть много вещей, которые сыграли роль. Но да, думаю, это тоже сыграло свою роль.
Это что-то другое. Это то, чем я наслаждался. Но я чувствовал, что лучше быть где-нибудь в другом месте. Я думаю, это потрясающая команда, и те игроки, которых они добавили в этом году, идеально вписываются в костяк. Это потрясающее место, но, как и у всего, у него есть две стороны», – сказал нападающий «Нэшвилла».
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