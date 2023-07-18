О′Райлли об уходе из «Торонто»: «Это было непростое решение, оно связано со многими факторами. Мы с семьей решили, что лучше присоединиться к «Нэшвиллу»

Теги Торонто Нэшвилл НХЛ Райан О′Райлли Хоккей

Райан О′Райлли высказался касательно ухода из «Торонто».

32-летний форвард перешел в «Нэшвилл» 1 июля.

«Это было непростое решение, но оно связано со многими факторами. Я и моя семья решили, что лучше присоединиться к «Нэшвиллу».

Выход на рынок? Это более напряженный процесс, чем я думал. Но это было то, что я хотел попробовать.

Пристальное внимание к игрокам «Торонто» сыграло роль? Это не было решающим фактором. Я думаю, есть много вещей, которые сыграли роль. Но да, думаю, это тоже сыграло свою роль.

Это что-то другое. Это то, чем я наслаждался. Но я чувствовал, что лучше быть где-нибудь в другом месте. Я думаю, это потрясающая команда, и те игроки, которых они добавили в этом году, идеально вписываются в костяк. Это потрясающее место, но, как и у всего, у него есть две стороны», – сказал нападающий «Нэшвилла».

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2 комментария

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oberkorn
Нэшвилл у бы ещё пару нападающих забивных и можно идти за бидоном
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NeAngel
О’Райли всегда активно ведет себя в выборе команды не боясь идти на перемены, отстаивание свои интересы и выбивая максимум для собственного комфорта. Так было и в этот раз. Нэшвил со своей старой философией ему как раз подходят, но проблема в том, что Хищники усердно ее меняют с приходом Троца на должность ГМ и РОР игрок как раз той системы, от которой Хищники уходят, он никогда не был креативным и ярко атакующим нападающем, но именно на это сейчас идет упор в Хищниках. Интересно как все в итоге получится. Единственный сильный форвард в плане созидания в команде только Форсберг.
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