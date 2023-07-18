О′Райлли об уходе из «Торонто»: «Это было непростое решение, оно связано со многими факторами. Мы с семьей решили, что лучше присоединиться к «Нэшвиллу»

Райан О′Райлли высказался касательно ухода из «Торонто».

32-летний форвард перешел в «Нэшвилл» 1 июля.

«Это было непростое решение, но оно связано со многими факторами. Я и моя семья решили, что лучше присоединиться к «Нэшвиллу».

Выход на рынок? Это более напряженный процесс, чем я думал. Но это было то, что я хотел попробовать.

Пристальное внимание к игрокам « » сыграло роль? Это не было решающим фактором. Я думаю, есть много вещей, которые сыграли роль. Но да, думаю, это тоже сыграло свою роль.

Это что-то другое. Это то, чем я наслаждался. Но я чувствовал, что лучше быть где-нибудь в другом месте. Я думаю, это потрясающая команда, и те игроки, которых они добавили в этом году, идеально вписываются в костяк. Это потрясающее место, но, как и у всего, у него есть две стороны», – сказал нападающий « ».