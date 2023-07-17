«Книги Ремарка, Фицжеральда, Хемингуэя – отдельное место в сердце». 17-летний вратарь системы «Динамо» Егоров о чтении

Вратарь системы «Динамо» Егор Егоров рассказал о любимых авторах и книгах.

– Любовь к чтению у меня имеет несколько векторов.

Я очень люблю читать художественную литературу, в особенности произведения про 1920-1930-1940 года, так называемый «век джаза», «Париж Хэмингуэя», времена после Первой Мировой Войны, перед и во время Второй.

Книги Ремарка, Фицжеральда, Хемингуэя – это отдельное место в моем сердце.

Прочитал почти все, но еще осталось несколько на примете. Произведения той эпохи вызывают у меня много эмоций и многому учат.

– С кем из когда-либо живущих людей вы хотели бы познакомиться и что бы спросили?

– Как раз с писателями времен «потерянного поколения», такими, как Ремарк, Фицжеральд, Хемингуэй, даже художник Пикассо.

Ведь если человек пишет такие книги, пройдя через огонь мировых войн, рассказывает такие истории, то побеседовать с ним, посмотреть на обычные вещи его глазами, послушать истории, перенять огромный жизненный опыт – это способно перевернуть сознание, – сказал 17-летний вратарь системы московского «Динамо» Егор Егоров.