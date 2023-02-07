«Аризона» отправила Гюнтера в юниорскую лигу. Сезон не зачтется ему как полный, что повлияет на срок выхода на рынок

« » отправила форварда Дилана Гюнтера в юниорскую лигу.

В этом сезоне 19-летний нападающий провел за команду 33 матча в регулярном чемпионате и набрал 15 (6+9) очков.

Первый год его контракта новичка был активирован, так как игрок провел больше 9 матчей.

При этом, как отметил журналист Крэйг Морган, Гюнтеру не хватало одного матча пребывания в активном составе «Койотис», чтобы сезон был зачтен в качестве полного для расчета срока получения статуса неограниченно свободного агента в будущем (его можно получить раньше 27 лет, сыграв 7 полных сезонов).

Нападающий также успел сыграть за сборную Канады на МЧМ-2023 и набрал 10 (7+3) очков в 7 матчах. В финальном матче со сборной Чехии он стал автором победной шайбы.

Теперь Гюнтер будет выступать в хоккейной лиге за «Сиэтл Тандербердс». Клуб приобрел права на него у «Эдмонтон Ойл Кингс» 10 января.