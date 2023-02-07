«Аризона» отправила Гюнтера в юниорскую лигу. Сезон не зачтется ему как полный, что повлияет на срок выхода на рынок

Теги Аризона НХЛ Западная хоккейная лига Сиэтл Тандербердс Дилан Гюнтер Хоккей

«Аризона» отправила форварда Дилана Гюнтера в юниорскую лигу.

В этом сезоне 19-летний нападающий провел за команду 33 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 15 (6+9) очков. 

Первый год его контракта новичка был активирован, так как игрок провел больше 9 матчей. 

При этом, как отметил журналист Крэйг Морган, Гюнтеру не хватало одного матча пребывания в активном составе «Койотис», чтобы сезон был зачтен в качестве полного для расчета срока получения статуса неограниченно свободного агента в будущем (его можно получить раньше 27 лет, сыграв 7 полных сезонов). 

Нападающий также успел сыграть за сборную Канады на МЧМ-2023 и набрал 10 (7+3) очков в 7 матчах. В финальном матче со сборной Чехии он стал автором победной шайбы. 

Теперь Гюнтер будет выступать в Западной хоккейной лиге за «Сиэтл Тандербердс». Клуб приобрел права на него у «Эдмонтон Ойл Кингс» 10 января. 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nuteruoli
Гении из Аризоны. Другие команды тоже так делали несколько раз.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий