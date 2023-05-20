«Сиэтл Тандербердс» во 2-й раз в истории стали чемпионами WHL. Гюнтер набрал 16+12 в 19 играх плей-офф

«Сиэтл Тандербердс» во 2-й раз в истории стали чемпионами WHL.

Клуб выиграл чемпионат юниорской хоккейной лиги, обыграв «Виннипег Айс» (4-1, 3:1 в пятой игре) в финальной серии.

«Сиэтл» стал обладателем трофея Эда Чиновета во 2-й раз в своей истории (впервые – в 2017 году).

Самым ценным игроком плей-офф был признан 20-летний вратарь «Тандербердс» и молодежной сборной Канады Томас Милик. У него 16 побед в 19 играх плей-офф при 93,3% сэйвов и коэффициенте надежности 1,95. Голкипер доступен для выбора на драфте НХЛ-2023.

Лучшим бомбардиром и снайпером команды в плей-офф стал 20-летний форвард Дилан Гюнтер, начинавший текущий сезон в НХЛ – в составе «Аризоны». Он набрал 28 (16+12) очков в 19 играх.

Таким образом, «Тандербердс» примут участие в розыгрыше Мемориального кубка.