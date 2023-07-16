Дементьев о желании Кузнецова уйти из «Вашингтона»: «Любой клуб получит сильно мотивированного игрока. Смена окружения может стать плюсом»

Алексей Дементьев оценил желание форварда Евгения Кузнецова уйти из «Вашингтона».

– – эмоциональный игрок и смена обстановки, возможно, пойдет ему на пользу.

Новые люди, новая организация, новые требования, другой тренер.

Смена окружения может стать плюсом для Кузнецова. Уход из зоны комфорта, стрессовая ситуация – это то, что поможет нам увидеть его шикарную и красивую игру.

– Каковы причины его желания сменить команду?

– Чтобы ответить на этот вопрос, надо находиться внутри клуба и понимать, что там происходит и что у Евгения идет не так.

То, что Кузнецов в последнее время не играл так, как умеет, не удовлетворяло ни руководство « », ни его самого.

Любой клуб, взявший Кузнецова, получит сильно мотивированного игрока, который постарается добиться максимального результата, – сказал агент .