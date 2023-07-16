Дементьев о желании Кузнецова уйти из «Вашингтона»: «Любой клуб получит сильно мотивированного игрока. Смена окружения может стать плюсом»

Теги Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов Алексей Дементьев Хоккей

Алексей Дементьев оценил желание форварда Евгения Кузнецова уйти из «Вашингтона».

Евгений Кузнецов – эмоциональный игрок и смена обстановки, возможно, пойдет ему на пользу.

Новые люди, новая организация, новые требования, другой тренер.

Смена окружения может стать плюсом для Кузнецова. Уход из зоны комфорта, стрессовая ситуация – это то, что поможет нам увидеть его шикарную и красивую игру.

– Каковы причины его желания сменить команду?

– Чтобы ответить на этот вопрос, надо находиться внутри клуба и понимать, что там происходит и что у Евгения идет не так.

То, что Кузнецов в последнее время не играл так, как умеет, не удовлетворяло ни руководство «Вашингтона», ни его самого.

Любой клуб, взявший Кузнецова, получит сильно мотивированного игрока, который постарается добиться максимального результата, – сказал агент Алексей Дементьев.

1 комментарий

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Алексей Матыгин
сильно мотивированный игрок,ахахахахаха давно я так не смеялся)))
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