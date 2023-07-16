Бывший игрок НФЛ Тибоу стал совладельцем новой команды ECHL из района озера Тахо. 29-й клуб лиги начнет играть в 2024 году

Теги бизнес НФЛ ECHL Тим Тибоу Хоккей

Бывший игрок НФЛ Тим Тибоу стал совладельцем нового клуба ECHL из района озера Тахо.

Команда, у которой еще нет названия, начнет выступать в лиге в сезоне-2024/25.

После ее вступления в третьей по рангу профессиональной лиге Северной Америки станет 29 клубов.

Домашняя арена команды будет располагаться в Стейтлайне (штат Невада), расположенном недалеко от озера Тахо. Ее вместимость составит 4200 зрителей.

При этом Тибоу является миноритарным владельцем двух других клубов ECHL – «Джексонвилла» и «Саванны». Правилами лиги это допускается.

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