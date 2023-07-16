36-летний Строльман вернулся в Швецию после 16 сезонов в НХЛ. Контракт с «ХВ-71» – на год

Теги переходы Бостон Тампа-Бэй НХЛ чемпионат Швеции Антон Строльман ХВ-71 Хоккей

36-летний защитник Антон Строльман вернулся в Швецию после 16 сезонов в НХЛ.

Игрок подписал контракт с «ХВ-71» на один сезон. 

В прошлом сезоне Строльман провел только 8 матчей за «Бостон» в регулярном чемпионате. Кроме того, в его активе 17 игр за «Провиденс» в АХЛ. 

В НХЛ защитник также выступал за «Торонто», «Коламбус», «Рейнджерс», «Тампу», «Флориду» и «Аризону».

Всего провел 938 матчей в регулярках и набрал 293 (63+230) очка. В плей-офф – 113 игр и 26 (6+20) баллов. 

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