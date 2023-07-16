36-летний Строльман вернулся в Швецию после 16 сезонов в НХЛ. Контракт с «ХВ-71» – на год

36-летний защитник Антон Строльман вернулся в Швецию после 16 сезонов в НХЛ.

Игрок подписал контракт с « » на один сезон.

В прошлом сезоне провел только 8 матчей за « » в регулярном чемпионате. Кроме того, в его активе 17 игр за «Провиденс» в АХЛ.

В защитник также выступал за «Торонто», «Коламбус», «Рейнджерс», « », «Флориду» и «Аризону».

Всего провел 938 матчей в регулярках и набрал 293 (63+230) очка. В плей-офф – 113 игр и 26 (6+20) баллов.