«Филадельфия» выкупит контракт Деанджело. У него оставался год договора с зарплатой 5 млн долларов

Теги возможные переходы Филадельфия НХЛ Энтони Деанджело Хоккей

«Филадельфия» приняла решение выкупить контракт Энтони Деанджело.

Клуб из Пенсильвании поместил защитника на драфт отказов с целью выкупа соглашения.

Действующий контракт Энтони Деанджело с зарплатой 5 миллионов долларов был рассчитан до конца сезона-2023/24.

В июне «Филадельфия» и «Каролина» вели переговоры об обмене Деанджело, однако переход в результате не состоялся.

Хоккеист набрал 42 (11+31) очка при полезности «минус 27» в 70 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.

Ранее в НХЛ игрок выступал за «Аризону», «Рейнджерс» и «Каролину».

5 комментариев

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Nastra
Ну и зачем?
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iluvatar
70 матчей 42 очка и выкуп, что за прикол? Видимо парнишка с вопросами какими-то , что никто не захотел брать его такой статой.
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t0ni12
Больше, чем на год с ним заключать договор опасно. Парень, судя по всему, необучаемый.
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lexakarabut
Ответ Nastra
Ну и зачем?
Это Филадельфия. Если не болеете за клуб, надо не задаваться этим вопросом, а просто получать наслаждение от треша. И радоваться, что вы не их болельщик
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забил на оборону
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Ответ iluvatar
70 матчей 42 очка и выкуп, что за прикол? Видимо парнишка с вопросами какими-то , что никто не захотел брать его такой статой.
От него фонит как на третьем энергоблоке ЧАС в конце Апреля1986.
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