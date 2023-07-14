«Филадельфия» выкупит контракт Деанджело. У него оставался год договора с зарплатой 5 млн долларов

«Филадельфия» приняла решение выкупить контракт Энтони Деанджело.

Клуб из Пенсильвании поместил защитника на драфт отказов с целью выкупа соглашения.

Действующий контракт с зарплатой 5 миллионов долларов был рассчитан до конца сезона-2023/24.

В июне « » и «Каролина» вели переговоры об обмене Деанджело, однако переход в результате не состоялся.

Хоккеист набрал 42 (11+31) очка при полезности «минус 27» в 70 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.

Ранее в игрок выступал за «Аризону», «Рейнджерс» и «Каролину».