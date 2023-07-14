Генменеджер «Вашингтона»: «Пачиоретти – один из лучших снайперов за последние годы. Он умеет забивать – это основная причина перехода»
Генеральный менеджер «Вашингтона» объяснил переход Макса Пачиоретти.
«Кэпиталс» подписали контракт с 34-летним нападающим на один сезон с зарплатой два миллиона долларов плюс два миллиона бонусами за количество сыгранных матчей.
Американец пропустил почти весь минувший сезон из-за травмы ахилла.
«Он умеет забивать – это основная причина подписания контракта с Максом. Мы должны были найти способ, как забивать больше, и Пачиоретти умеет это делать.
Нам нравится этот игрок. Он один из лучших снайперов за последние несколько лет.
Это хороший хоккеист. Несмотря на травму, считаю, что он может играть лучше, чем в прошлых сезонах.
Поэтому мы рады, что он восстанавливается от травмы и войдет в наш состав», – сказал генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан.
Центра бы лучше поискали и в оборону достойного защитника вместо ушедшего Орлова.