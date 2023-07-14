Генменеджер «Вашингтона»: «Пачиоретти – один из лучших снайперов за последние годы. Он умеет забивать – это основная причина перехода»

Генеральный менеджер «Вашингтона» объяснил переход Макса Пачиоретти.

«Кэпиталс» подписали контракт с 34-летним нападающим на один сезон с зарплатой два миллиона долларов плюс два миллиона бонусами за количество сыгранных матчей.

Американец пропустил почти весь минувший сезон из-за травмы ахилла.

«Он умеет забивать – это основная причина подписания контракта с . Мы должны были найти способ, как забивать больше, и Пачиоретти умеет это делать.

Нам нравится этот игрок. Он один из лучших снайперов за последние несколько лет.

Это хороший хоккеист. Несмотря на травму, считаю, что он может играть лучше, чем в прошлых сезонах.

Поэтому мы рады, что он восстанавливается от травмы и войдет в наш состав», – сказал генеральный менеджер « » .