Фолиньо о «Бостоне»: «Одна из лучших команд за долгое время – слабых мест не было. Просто поразительно, что мы ничего не добились»

Теги Бостон НХЛ Ник Фолиньо Хоккей

Ник Фолиньо высказался о рекордном сезоне «Бостона» по количеству побед в НХЛ.

В прошлом сезоне «Брюинс» завоевали Президентский кубок, выиграв рекордные 65 матчей в регулярном чемпионате и набрав рекордные 135 очков.

Но в первом раунде плей-офф «Бостон» проиграл «Флориде», ведя 3-1 по ходу серии.

«Мы не справились с задачей, и от этого тошно на душе, потому что, возможно, это была лучшая команда, в которой я когда-либо играл. 

Я отдаю должное генеральному менеджеру Дону Суини.

Это была одна из лучших команд за долгое время, которую вы видели. Это касается глубины и в целом состава нашей команды – у нас не было слабых мест.

И поэтому просто поразительно, что мы ничего не добились», – сказал нападающий Фолиньо, которого обменяли из «Бостона» в «Чикаго».

1 комментарий

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curdboy
Если вы ничего не добились, это значит, что как минимум одно слабое место у вас всё-таки было)) и Флорида "била" именно туда))
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