Фолиньо о «Бостоне»: «Одна из лучших команд за долгое время – слабых мест не было. Просто поразительно, что мы ничего не добились»

Ник Фолиньо высказался о рекордном сезоне «Бостона» по количеству побед в НХЛ.

В прошлом сезоне «Брюинс» завоевали Президентский кубок, выиграв рекордные 65 матчей в регулярном чемпионате и набрав рекордные 135 очков.

Но в первом раунде плей-офф «Бостон» проиграл «Флориде», ведя 3-1 по ходу серии.

«Мы не справились с задачей, и от этого тошно на душе, потому что, возможно, это была лучшая команда, в которой я когда-либо играл.

Я отдаю должное генеральному менеджеру Дону Суини.

Это была одна из лучших команд за долгое время, которую вы видели. Это касается глубины и в целом состава нашей команды – у нас не было слабых мест.

И поэтому просто поразительно, что мы ничего не добились», – сказал нападающий , которого обменяли из « » в «Чикаго».