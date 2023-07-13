Пашков о «Спартаке»: «Отличная возможность по-настоящему узнать тренера Жамнова. 68 матчей в КХЛ – полноценный дебют»

Александр Пашков оценил перспективы Алексея Жамнова на посту главного тренера «Спартака».

– Козырев – главная тренерская загадка сезона?

– Наряду с ним назову Жамнова, который возглавил «Спартак». Тренерский эксперимент красно-белых тоже интересен.

– Но Жамнов вряд ли загадка, он уже работал со сборной, в том числе на Олимпиаде в Пекине...

– Думаю, именно в предстоящем сезоне мы по-настоящему поймем, кто такой тренер Жамнов. Все-таки в сборной России мы его видели на очень коротких игровых отрезках, и целостной картины не сложилось. В том числе и по игровому стилю – на Олимпиаде сборная играла в один хоккей, оборонительный, на Евротуре – в другой, более атакующий.

А тут получаем полноценный дебют – не пять-шесть игр на уровне сборной, а 68 матчей на уровне клуба . Отличная возможность по-настоящему узнать тренера Жамнова и отгадать эту загадку.

– Какой хоккей ждете от «Спартака»?

– Судя по селекции, там хотят играть на атаку. Это правильно, таковы традиции «Спартака». Получится ли? Это вопрос.

Но я думаю, что Жамнов находится в удобной ситуации. Он много лет работает в «Спартаке», знает все о команде и ее селекции, теперь спустился на тренерскую лавочку. В таких условиях раскачка не требуется.

Другое дело, что в последние годы в «Спартаке» многое происходит в какой-то тени. Это было и в те времена, когда менеджером был Жамнов, это происходит и сейчас. Вот эта тень « », на мой взгляд, мешает, – сказал олимпийский чемпион.