Пашков о «Спартаке»: «Отличная возможность по-настоящему узнать тренера Жамнова. 68 матчей в КХЛ – полноценный дебют»
Александр Пашков оценил перспективы Алексея Жамнова на посту главного тренера «Спартака».
– Козырев – главная тренерская загадка сезона?
– Наряду с ним назову Жамнова, который возглавил «Спартак». Тренерский эксперимент красно-белых тоже интересен.
– Но Жамнов вряд ли загадка, он уже работал со сборной, в том числе на Олимпиаде в Пекине...
– Думаю, именно в предстоящем сезоне мы по-настоящему поймем, кто такой тренер Жамнов. Все-таки в сборной России мы его видели на очень коротких игровых отрезках, и целостной картины не сложилось. В том числе и по игровому стилю – на Олимпиаде сборная играла в один хоккей, оборонительный, на Евротуре – в другой, более атакующий.
А тут получаем полноценный дебют – не пять-шесть игр на уровне сборной, а 68 матчей на уровне клуба КХЛ. Отличная возможность по-настоящему узнать тренера Жамнова и отгадать эту загадку.
– Какой хоккей ждете от «Спартака»?
– Судя по селекции, там хотят играть на атаку. Это правильно, таковы традиции «Спартака». Получится ли? Это вопрос.
Но я думаю, что Жамнов находится в удобной ситуации. Он много лет работает в «Спартаке», знает все о команде и ее селекции, теперь спустился на тренерскую лавочку. В таких условиях раскачка не требуется.
Другое дело, что в последние годы в «Спартаке» многое происходит в какой-то тени. Это было и в те времена, когда менеджером был Жамнов, это происходит и сейчас. Вот эта тень «Спартаку», на мой взгляд, мешает, – сказал олимпийский чемпион.
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