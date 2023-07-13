Форвард «Филадельфии» Эткинсон восстановился от травмы шеи. Он пропустил прошлый сезон
Кэм Эткинсон заявил, что восстановился от травмы шеи, из-за которой пропустил весь прошлый сезон.
34-летний форвард «Филадельфии» сможет принять участие 12 октября в стартовом матче чемпионата НХЛ с «Коламбусом».
«Я буду готов к первому матчу. Я прошел весь цикл, после травмы ждал с нетерпением возвращения в строй.
Будет здорово сыграть в этом матче, тем более в Коламбусе («Блю Джекетс» обменяли Эткинсона во «Флайерс» летом 2021-го – прим. Sportsd.ru)», – сказал Эткинсон.
Комментарии