«Спартак» может арендовать Пашина у «Каролины». У форварда 10 очков в 47 играх в сезоне АХЛ

Теги Спартак возможные переходы Каролина НХЛ АХЛ КХЛ Чикаго Вулвс Александр Пашин Хоккей

«Спартак» может арендовать форварда системы «Каролины» Александра Пашина.

20-летний нападающий может провести ближайший сезон в московском клубе на правах официальной аренды, сообщает Metaratings.

Контракт Пашина с «Харрикейнс» действует до 2025 года.

Ранее «Спартак» получил права на игрока в КХЛ в результате обмена с «Салаватом Юлаевым», в рамках которого в уфимский клуб перешел нападающий Иван Дроздов.

В сезоне-2022/23 Пашин провел 47 матчей в АХЛ за «Чикаго Вулвс», в которых набрал 10 (4+6) очков. «Волки» отказались от сотрудничества с «Каролиной» в следующем сезоне и объявили себя независимым клубом.

1 комментарий

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Vasyamarch91
А куда столько нападающих то?
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