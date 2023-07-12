«Спартак» может арендовать Пашина у «Каролины». У форварда 10 очков в 47 играх в сезоне АХЛ
«Спартак» может арендовать форварда системы «Каролины» Александра Пашина.
20-летний нападающий может провести ближайший сезон в московском клубе на правах официальной аренды, сообщает Metaratings.
Контракт Пашина с «Харрикейнс» действует до 2025 года.
Ранее «Спартак» получил права на игрока в КХЛ в результате обмена с «Салаватом Юлаевым», в рамках которого в уфимский клуб перешел нападающий Иван Дроздов.
В сезоне-2022/23 Пашин провел 47 матчей в АХЛ за «Чикаго Вулвс», в которых набрал 10 (4+6) очков. «Волки» отказались от сотрудничества с «Каролиной» в следующем сезоне и объявили себя независимым клубом.
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