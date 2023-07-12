«Спартак» может арендовать Пашина у «Каролины». У форварда 10 очков в 47 играх в сезоне АХЛ

«Спартак» может арендовать форварда системы «Каролины» Александра Пашина.

20-летний нападающий может провести ближайший сезон в московском клубе на правах официальной аренды, сообщает Metaratings.

Контракт Пашина с «Харрикейнс» действует до 2025 года.

Ранее « » получил права на игрока в КХЛ в результате обмена с «Салаватом Юлаевым», в рамках которого в уфимский клуб перешел нападающий Иван Дроздов.

В сезоне-2022/23 Пашин провел 47 матчей в за « », в которых набрал 10 (4+6) очков. «Волки» отказались от сотрудничества с «Каролиной» в следующем сезоне и объявили себя независимым клубом.