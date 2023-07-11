Дементьев о Лайпсике: «Брендан другими глазами смотрит на наш мир, на страну. Видит другое отношение, а не как рассказывают зарубежные СМИ»

Алексей Дементьев оценил намерение Брендана Лайпсика получить гражданство РФ.

«По сути, я приветствую данное решение , потому что это говорит о том, что человек хочет связать свою не только хоккейную судьбу с Россией, но и, наверное, свою жизнь.

Это радует, потому что он совершенно другими глазами смотрит на наш мир, на нашу страну.

Видит совершенно другое отношение, а не как рассказывают зарубежные средства массовой информации.

То есть, он видит все по-другому и, надеюсь, что его все устраивает, поэтому он и оформляет российское гражданство.

С другой стороны, есть масса российских хоккеистов, выступающих в Северной Америке, которые получают гражданство либо Соединенных Штатов, либо Канады.

Потому что это очень серьезно упрощает жизнь при получении работы, при переездах и других нюансах. Это просто удобство жизни», – сказал агент .