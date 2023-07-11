Новичок «Вашингтона» Филлипс: «Я был фанатом Овечкина, играл под его 8-м номером. У меня есть старый свитер «Кэпиталс»
Новичок «Вашингтона» Мэттью Филлипс сказал, что был фанатом Александра Овечкина.
25-летний форвард стал лучшим бомбардиром фарма «Калгари» в АХЛ в прошлом сезоне, набрав 76 (36+40) очков в 66 матчах.
Он стал свободным агентом (группа 6) и получил от «Кэпиталс» однолетний односторонний контракт.
«Я был фанатом Овечкина. Носил его восьмой номер. Я играл под этим номером, пока не попал в юниорскую лигу. У меня есть старый свитер «Вашингтона», но сейчас он на меня уже не налезет.
Я каждый год ставлю цель попасть в команду НХЛ и играть там. Надеюсь, что у меня есть шанс добиться этого в «Вашингтоне».
Разумеется, просто так место мне никто не даст. Ради этого надо работать, выбивать кого-то из состава. Но я воодушевлен этим вызовом», – сказал Филлипс.
1 комментарий