Новичок «Вашингтона» Филлипс: «Я был фанатом Овечкина, играл под его 8-м номером. У меня есть старый свитер «Кэпиталс»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Мэттью Филлипс Хоккей

Новичок «Вашингтона» Мэттью Филлипс сказал, что был фанатом Александра Овечкина.

25-летний форвард стал лучшим бомбардиром фарма «Калгари» в АХЛ в прошлом сезоне, набрав 76 (36+40) очков в 66 матчах.

Он стал свободным агентом (группа 6) и получил от «Кэпиталс» однолетний односторонний контракт. 

«Я был фанатом Овечкина. Носил его восьмой номер. Я играл под этим номером, пока не попал в юниорскую лигу. У меня есть старый свитер «Вашингтона», но сейчас он на меня уже не налезет. 

Я каждый год ставлю цель попасть в команду НХЛ и играть там. Надеюсь, что у меня есть шанс добиться этого в «Вашингтоне». 

Разумеется, просто так место мне никто не даст. Ради этого надо работать, выбивать кого-то из состава. Но я воодушевлен этим вызовом», – сказал Филлипс.

 

1 комментарий

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Aks8888
удачи Мэттью..будем наблюдать)
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