Новичок «Вашингтона» Филлипс: «Я был фанатом Овечкина, играл под его 8-м номером. У меня есть старый свитер «Кэпиталс»

Новичок «Вашингтона» Мэттью Филлипс сказал, что был фанатом Александра Овечкина.

25-летний форвард стал лучшим бомбардиром фарма «Калгари» в АХЛ в прошлом сезоне, набрав 76 (36+40) очков в 66 матчах.

Он стал свободным агентом (группа 6) и получил от «Кэпиталс» однолетний односторонний контракт.

«Я был фанатом . Носил его восьмой номер. Я играл под этим номером, пока не попал в юниорскую лигу. У меня есть старый свитер « », но сейчас он на меня уже не налезет.

Я каждый год ставлю цель попасть в команду и играть там. Надеюсь, что у меня есть шанс добиться этого в «Вашингтоне».

Разумеется, просто так место мне никто не даст. Ради этого надо работать, выбивать кого-то из состава. Но я воодушевлен этим вызовом», – сказал Филлипс.