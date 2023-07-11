«Монреаль» продлил экс-форварда «Тампы» Стефенса на год. Контракт двусторонний
«Монреаль» продлил экс-форварда «Тампы» Митчелла Стефенса на год.
Соглашение с 26-летним игроком является двусторонним.
Зарплата на уровне НХЛ составит 775 тысяч долларов, АХЛ – 300 тысяч. Гарантированный минимум за сезон – 385 тысяч долларов.
В минувшем сезоне Стефенс не играл в НХЛ. За «Лаваль» в АХЛ провел 68 матчей и набрал 41 (20+21) очко.
За карьеру в НХЛ у форварда 72 матча и 13 (3+10) очков. В плей-офф – 7 игр и 1 балл.
В сезоне-2019/20 Митчелл стал обладателем Кубка Стэнли с «Лайтнинг».
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