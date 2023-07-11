«Монреаль» продлил экс-форварда «Тампы» Стефенса на год. Контракт двусторонний

«Монреаль» продлил экс-форварда «Тампы» Митчелла Стефенса на год.

Соглашение с 26-летним игроком является двусторонним.

Зарплата на уровне НХЛ составит 775 тысяч долларов, – 300 тысяч. Гарантированный минимум за сезон – 385 тысяч долларов.

В минувшем сезоне не играл в НХЛ. За « » в АХЛ провел 68 матчей и набрал 41 (20+21) очко.

За карьеру в у форварда 72 матча и 13 (3+10) очков. В плей-офф – 7 игр и 1 балл.

В сезоне-2019/20 Митчелл стал обладателем Кубка Стэнли с «Лайтнинг».