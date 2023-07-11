«Монреаль» продлил экс-форварда «Тампы» Стефенса на год. Контракт двусторонний

Теги Монреаль Тампа-Бэй НХЛ АХЛ Лаваль Рокет Митчелл Стефенс Хоккей

«Монреаль» продлил экс-форварда «Тампы» Митчелла Стефенса на год.

Соглашение с 26-летним игроком является двусторонним. 

Зарплата на уровне НХЛ составит 775 тысяч долларов, АХЛ – 300 тысяч. Гарантированный минимум за сезон – 385 тысяч долларов. 

В минувшем сезоне Стефенс не играл в НХЛ. За «Лаваль» в АХЛ провел 68 матчей и набрал 41 (20+21) очко. 

За карьеру в НХЛ у форварда 72 матча и 13 (3+10) очков. В плей-офф – 7 игр и 1 балл.

В сезоне-2019/20 Митчелл стал обладателем Кубка Стэнли с «Лайтнинг». 

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