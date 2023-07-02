Комфер и «Детройт» заключили контракт на 5 лет с кэпхитом 5,1 млн долларов

Теги переходы Детройт Колорадо НХЛ Джей Ти Комфер Эллиотт Фридман деньги Хоккей

Джей Ти Комфер заключил с «Детройтом» контракт на 5 лет.

Средняя зарплата 28-летнего форварда (кэпхит) составит 5,1 миллиона долларов, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

В минувшем сезоне американец выступал за «Колорадо» и набрал рекордные 52 (17+35) очка в 82 матчах регулярного чемпионата.

В 7 матчах плей-офф добавил 2 (1+1) очка.

За карьеру в НХЛ у него 423 матча и 194 (88+106) очка. В плей-офф – 70 игр и 29 (14+15) баллов. В 2022 году он выиграл Кубок Стэнли с «Эвеланш».

По прошлому контракту его средняя зарплата составляла 3,5 млн долларов за сезон.

Подробно со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев

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Serge Vendino
Айзерман что-то расстраивать стал
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Рейтинг
С Костиным в первое звено
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Мандалай
Там Клингберг в Торонто.
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Wekil
У Детроита 2 выбора в первом раунде на следующем драфте, есть неплохая молодежь, есть полезные ролевики, наверняка Айзерман попробует выменять звезду, условного Келлера, например, или Конекны, или того же Карлссона.
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Wekil
А еще у них есть место на Тарасенко
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*MVP*
Ответ Serge Vendino
Айзерман что-то расстраивать стал
здесь нет налогов Тампы, вот и расстраивает
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Лорд раздевалки 1
Ответ Serge Vendino
Айзерман что-то расстраивать стал
он и был таким
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Лорд раздевалки 1
Ответ *MVP*
здесь нет налогов Тампы, вот и расстраивает
та причём тут налоги? Айз плох в первую очередь на драфтах. рынок для команды находящейся в перестройке дело третье
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Лорд раздевалки 1
Ответ Wekil
У Детроита 2 выбора в первом раунде на следующем драфте, есть неплохая молодежь, есть полезные ролевики, наверняка Айзерман попробует выменять звезду, условного Келлера, например, или Конекны, или того же Карлссона.
звезда келлер и конектны😁
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