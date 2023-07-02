Комфер и «Детройт» заключили контракт на 5 лет с кэпхитом 5,1 млн долларов

Джей Ти Комфер заключил с «Детройтом» контракт на 5 лет.

Средняя зарплата 28-летнего форварда (кэпхит) составит 5,1 миллиона долларов, сообщает инсайдер .

В минувшем сезоне американец выступал за « » и набрал рекордные 52 (17+35) очка в 82 матчах регулярного чемпионата.

В 7 матчах плей-офф добавил 2 (1+1) очка.

За карьеру в у него 423 матча и 194 (88+106) очка. В плей-офф – 70 игр и 29 (14+15) баллов. В 2022 году он выиграл Кубок Стэнли с «Эвеланш».

По прошлому контракту его средняя зарплата составляла 3,5 млн долларов за сезон.

Подробно со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.