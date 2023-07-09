Акил Томас и «Лос-Анджелес» продлили контракт на 1 год и 775 тысяч долларов. У него 5+3 в 13 играх в АХЛ

Теги Лос-Анджелес НХЛ Акил Томас деньги Хоккей

Акил Томас заключил новое соглашение с «Лос-Анджелесом».

23-летний форвард продлил контракт с «Кингс» на один год с зарплатой 775 тысяч долларов за сезон.

Соглашение – двустороннее, в АХЛ канадец будет получать 100 тысяч в год.

Томас еще не играл в НХЛ. В 13 матчах прошлого сезона в АХЛ на его счету 8 (5+3) очков.

На драфте НХЛ в 2018 году был выбран «Лос-Анджелесом» под общим 51-м номером.

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