Акил Томас и «Лос-Анджелес» продлили контракт на 1 год и 775 тысяч долларов. У него 5+3 в 13 играх в АХЛ

Акил Томас заключил новое соглашение с «Лос-Анджелесом».

23-летний форвард продлил контракт с «Кингс» на один год с зарплатой 775 тысяч долларов за сезон.

Соглашение – двустороннее, в АХЛ канадец будет получать 100 тысяч в год.

еще не играл в НХЛ. В 13 матчах прошлого сезона в АХЛ на его счету 8 (5+3) очков.

На драфте в 2018 году был выбран « » под общим 51-м номером.