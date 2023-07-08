Галиев о системе «Ак Барса» при Билялетдинове: «Начали играть намного проще. Классика Зинэтулы Хайдаровича – ждать ошибок соперника и использовать шанс»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Станислав Галиев Хоккей

Станислав Галиев рассказал о системе Зинэтулы Билялетдинова в «Ак Барсе».

Специалист вернулся в команду по ходу прошлого сезона и довел ее до финала Кубка Гагарина. 

– Прямо по ходу прошлого сезона «Ак Барс» провел много изменений. Самое яркое – смена главного тренера. Что изменилось с приходом Зинэтулы Билялетдинова?

– Самое первое, что бросилось в глаза – это дисциплина, ответственность за ошибки. Мы начали играть намного проще – в некоторых моментах можно было просто закинуть шайбу и идти активно в давление, чем пытаться обыграть или отдать пас.

Классическая система Зинэтулы Хайдаровича – ждать ошибок соперника и использовать свой шанс в атаке.

– Вам привычна такая схема игры?

– Я играл свои первые два года в КХЛ с ним. Знал, что будет и был готов.

 – «Дисциплина по-Хайдаровски» – это как?

– Опять же, ответственность за ошибки перед собой и партнерами. Ты должен думать наперед. Нельзя терять шайбу в средней зоне. В современном хоккее все решают маленькие нюансы. То, чего нам не хватило с ЦСКА в седьмой игре, – сказал форвард казанцев. 

4 комментария

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& Co1366
Победы Ак Барсу 🟢🔴
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Андрей Лосев
Кто лучше бьет, тот лучше играет))
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marshal .masha
ЗХБ светлое вчера
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Ангел Феникс Граф Алексей Николаевич
Играют в хоккей как ЦСКА и Локомотив сплошной автобус и Надежда на ошибку соперника вот и весь антихоккей Казани
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