Галиев о системе «Ак Барса» при Билялетдинове: «Начали играть намного проще. Классика Зинэтулы Хайдаровича – ждать ошибок соперника и использовать шанс»
Станислав Галиев рассказал о системе Зинэтулы Билялетдинова в «Ак Барсе».
Специалист вернулся в команду по ходу прошлого сезона и довел ее до финала Кубка Гагарина.
– Прямо по ходу прошлого сезона «Ак Барс» провел много изменений. Самое яркое – смена главного тренера. Что изменилось с приходом Зинэтулы Билялетдинова?
– Самое первое, что бросилось в глаза – это дисциплина, ответственность за ошибки. Мы начали играть намного проще – в некоторых моментах можно было просто закинуть шайбу и идти активно в давление, чем пытаться обыграть или отдать пас.
Классическая система Зинэтулы Хайдаровича – ждать ошибок соперника и использовать свой шанс в атаке.
– Вам привычна такая схема игры?
– Я играл свои первые два года в КХЛ с ним. Знал, что будет и был готов.
– «Дисциплина по-Хайдаровски» – это как?
– Опять же, ответственность за ошибки перед собой и партнерами. Ты должен думать наперед. Нельзя терять шайбу в средней зоне. В современном хоккее все решают маленькие нюансы. То, чего нам не хватило с ЦСКА в седьмой игре, – сказал форвард казанцев.
4 комментария