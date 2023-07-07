Бывший генменеджер «Айлендерс» Сноу заявил о желании вернуться в НХЛ
Гарт Сноу рассказал о желании вернуться в НХЛ.
Функционер был уволен с поста генерального менеджера «Айлендерс» в 2018 году. После этого генменеджером клуба назначили Лу Ламорелло.
1 июля Сноу получил статус свободного агента после завершения пятилетнего контракта с «Айлендерс».
Сноу занимал должность генерального менеджера команды с сезона-2006/07.
«Я бы хотел вернуться в команду НХЛ, если это имеет смысл для обеих сторон», – сказал Гарт Сноу.
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