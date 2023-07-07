Бывший генменеджер «Айлендерс» Сноу заявил о желании вернуться в НХЛ

Гарт Сноу рассказал о желании вернуться в НХЛ.

Функционер был уволен с поста генерального менеджера « » в 2018 году. После этого генменеджером клуба назначили Лу Ламорелло.

1 июля Сноу получил статус свободного агента после завершения пятилетнего контракта с «Айлендерс».

Сноу занимал должность генерального менеджера команды с сезона-2006/07.

«Я бы хотел вернуться в команду , если это имеет смысл для обеих сторон», – сказал .