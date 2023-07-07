Бывший генменеджер «Айлендерс» Сноу заявил о желании вернуться в НХЛ

Теги Айлендерс Гарт Сноу НХЛ Хоккей

Гарт Сноу рассказал о желании вернуться в НХЛ.

Функционер был уволен с поста генерального менеджера «Айлендерс» в 2018 году. После этого генменеджером клуба назначили Лу Ламорелло.

1 июля Сноу получил статус свободного агента после завершения пятилетнего контракта с «Айлендерс».

Сноу занимал должность генерального менеджера команды с сезона-2006/07.

«Я бы хотел вернуться в команду НХЛ, если это имеет смысл для обеих сторон», – сказал Гарт Сноу.

7 комментариев

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Белый офицер
Сноу один из самых неадекватных ГМ.
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борецЗАнеСправедливость
Возвращайте Снежка назад в Айлс, ну и его дружка Капуано до кучи🤣
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Антон Никитин
Ответ Белый офицер
Сноу один из самых неадекватных ГМ.
Я как болельщик Айлс стал очень ценить Гарта после того, как ГМом стал Лу
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*MVP*
Ответ Белый офицер
Сноу один из самых неадекватных ГМ.
приведи аргументацию.
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Белый офицер
Ответ *MVP*
приведи аргументацию.
Посмотри где все время были острова при его правлении. Вот тебе и будет аргументация.
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*MVP*
Ответ Белый офицер
Посмотри где все время были острова при его правлении. Вот тебе и будет аргументация.
это все?
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Gord Lane
Ответ *MVP*
приведи аргументацию.
Драфты. Весь костяк Айлендерс, это работа Сноу. Барзал, Нельсон, Сорокин, Пулок, Пелек, Мэйфилд, Сизикас
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