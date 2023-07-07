Абрамов о Федорове: «Он передает ЦСКА чемпионскую энергетику, поэтому мы выигрываем кубки. Тонко чувствует хоккейные и околохоккейные нюансы»

Виталий Абрамов ответил на вопрос о секрете тренера Сергея Федорова.

– В чем секрет ? Как тренер он не проиграл в плей-офф ни единой серии.

– Сергей Викторович тонко чувствует хоккейные и околохоккейные нюансы.

Понимает, где кого поменять и какую тактику выбрать, где дать выходной и где, наоборот, больше нагрузить. Не боится экспериментировать.

Например, перед седьмым матчем с «Ак Барсом» мы поменяли тройку. Он очень хорошо знает хоккейную кухню, а команда понимает, что от нее хотят.

– Правильно говорят, что он победитель по духу?

– Да, он всегда хочет побеждать и передает команде чемпионскую энергетику. Поэтому мы и выигрываем кубки.

– Как вы общаетесь с ним вне площадки?

– Хорошо общаемся, к нему можно подойти по любому вопросу. Он открытый человек, всегда поможет.

Много подсказывает разных нюансов на льду, вплоть до того, как правильно выбрать шнурки, подпилить или замотать клюшку, – сказал нападающий ЦСКА Виталий Абрамов.