Абрамов о Федорове: «Он передает ЦСКА чемпионскую энергетику, поэтому мы выигрываем кубки. Тонко чувствует хоккейные и околохоккейные нюансы»
Виталий Абрамов ответил на вопрос о секрете тренера Сергея Федорова.
– В чем секрет Сергея Федорова? Как тренер он не проиграл в плей-офф ни единой серии.
– Сергей Викторович тонко чувствует хоккейные и околохоккейные нюансы.
Понимает, где кого поменять и какую тактику выбрать, где дать выходной и где, наоборот, больше нагрузить. Не боится экспериментировать.
Например, перед седьмым матчем с «Ак Барсом» мы поменяли тройку. Он очень хорошо знает хоккейную кухню, а команда понимает, что от нее хотят.
– Правильно говорят, что он победитель по духу?
– Да, он всегда хочет побеждать и передает команде чемпионскую энергетику. Поэтому мы и выигрываем кубки.
– Как вы общаетесь с ним вне площадки?
– Хорошо общаемся, к нему можно подойти по любому вопросу. Он открытый человек, всегда поможет.
Много подсказывает разных нюансов на льду, вплоть до того, как правильно выбрать шнурки, подпилить или замотать клюшку, – сказал нападающий ЦСКА Виталий Абрамов.
Комментарии