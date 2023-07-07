«Авангард» проявляет интерес к форварду «Динамо» Игумнову («СЭ»)

«Авангард» проявляет интерес к форварду «Динамо» Ивану Игумнову.

27-летний форвард отказался принимать квалификационное предложение столичного клуба.

Права на него закреплены за бело-голубыми.

на взрослом уровне провел 8 сезонов в составе « ». С общей статистикой можно ознакомиться здесь.

В минувшем сезоне он провел 41 матч за москвичей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 14 (4+10) очков. В плей-офф на его счету 6 игр и 2 (1+1) балла.