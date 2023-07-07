«Авангард» проявляет интерес к форварду «Динамо» Игумнову («СЭ»)

Теги Авангард возможные переходы КХЛ Динамо Иван Игумнов Хоккей

«Авангард» проявляет интерес к форварду «Динамо» Ивану Игумнову.

27-летний форвард отказался принимать квалификационное предложение столичного клуба.

Права на него закреплены за бело-голубыми. 

Игумнов на взрослом уровне провел 8 сезонов в составе «Динамо». С общей статистикой можно ознакомиться здесь

В минувшем сезоне он провел 41 матч за москвичей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 14 (4+10) очков. В плей-офф на его счету 6 игр и 2 (1+1) балла.

5 комментариев

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Dima Lopatin
Последние три сезона минимум 1/3 пропускает по травмам. 10 шайб/20 очков ни разу не выбивал.
С другой стороны нравится его работоспособность и самоотверженность, номер не отбывает. Хотя таких сейчас полкоманды, у которых это и есть главный плюс. Поэтому за нормальную компенсацию можно и отпустить
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Владимир Дьяченко
мне кажется Курьянов берет игроков 4-3 звеньев потому что,скамейку комплектовать надо,а переговоры с топами он пока не тянет.
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cry
Зачем???
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cry
Зачем???
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