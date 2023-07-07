Вячеслав Анисин об НХЛ: «Посетили матч «Баффало» и «Лос-Анджелеса». Расько сказал: «Так у нас играют на заводе «Красный Октябрь»

Вячеслав Анисин поделился воспоминаниями о серии игр «Крыльев Советов» против клубов НХЛ.

– Вячеслав Михайлович, в Северной Америке многие считают Суперсерию-1976 главным противостоянием в истории мирового хоккея. Согласны?

– Не думаю. В 1972 и 1974 годах рубка была не меньше, и поражения они так же воспринимали болезненно. Не знаю, почему вдруг сейчас стали менять мнение.

– Вы с «Крыльями» как-то готовились к турне, был ли какой-то перерыв в чемпионате?

– Нет, никак особо не готовились.

Все как обычно шло первенство, потом сделали паузу на каникулы, потренировались чуть-чуть и отправились в Северную Америку. Мы их разве не знали? Хорошо изучили.

Потом играли клубами, особо сыгрываться не надо, в отличие от сборной. Просто добавилась четверка «Спартака» к нам, а к ЦСКА – Васильев с Мальцевым из «Динамо» и еще кто-то.

– Крикунов рассказывал, что хоккеистов «Баффало» уже игроки «Крыльев» недооценили. Пошли на матч с «Сэйбрс» с «Лос-Анджелесом», в котором хозяева совсем не впечатлили. Поэтому команда решила, что возьмет соперника без шума и пыли.

– Да, мы посетили тот матч с «Лос-Анджелесом». Помню, Расько сказал: «Так у нас играют на заводе «Красный Октябрь».

Бодунов, повернувшись ко мне, добавил: «Если пару-тройку не забьешь с «Баффало», я коньки на гвоздь повешу!» Но не повесил, хотя повод представился.

У них играл Гэйр, такой яркий форвард. В портках длинных, на 20 сантиметров ниже колен. Спрашивали у игроков «Баффало», указывая на него: «А это что такое?» Оказалась, звезда!

– Чем все-таки «Баффало» взяло?

– Команда у них хорошая, сильная. Тройка Перро – Мартин – Робер все родом из Монреаля. Просто класс. Достаточно молодые, 1950-го года рождения, летали по площадке как истребители.

Их еще в 1972-м году на серию должны были взять в канадскую сборную, но потом чего-то переиграли, и они в Москву не поехали. А троечка очень сильная, посильнее некоторых в той сборной была.

– И по игре «Баффало оказалось самое сильное?

– Пожалуй, да. Но по классу «Айлендерс» считались сильнее всех в НХЛ – из тех, с кем мы встречались.

Там братья Потвины за них выступали, Реш, который тогда считался лучшим вратарем в заокеанской лиге. Вскоре они четыре раза подряд Кубок Стэнли взяли, – сказал Вячеслав Анисин.