В контракте Энгвалла и «Айлендерс» будет действовать полный запрет на обмен – две недели

«Айлендерс» прописали в контракте Пьерра Энгвалла временный полный запрет на обмен.

С нападающим был подписан новый семилетний контракт с зарплатой три миллиона долларов в год.

«Островитяне» добавили в договор хоккеиста полный запрет на обмен, который будет актуален две недели – до 15 июля.

После этого данная опция изменится в список из 16 команд, в которые форварда нельзя обменять – этот пункт впоследствии будет действовать на протяжении всего контракта.