«Вашингтон» подписал контракт с Кристаллом. Форварда выбрали под 40-м номером на драфте
Эндрю Кристалл подписал контракт с «Вашингтоном».
Соглашение новичка 18-летнего нападающего и «Кэпиталс» рассчитано на три года.
Кэпхит в НХЛ составит 810 тысяч долларов, в АХЛ – 82,5 тысячи долларов.
«Вашингтон» выбрал форварда под 40-м номером во втором раунде драфта НХЛ-2023.
В прошлом сезоне Эндрю Кристалл выступал за «Келоуну» в Западной хоккейной лиге.
Нападающий набрал 95 (39+56) очков в 54 матчах регулярного чемпионата.
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