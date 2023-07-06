«Вашингтон» подписал контракт с Кристаллом. Форварда выбрали под 40-м номером на драфте

Эндрю Кристалл подписал контракт с «Вашингтоном».

Соглашение новичка 18-летнего нападающего и «Кэпиталс» рассчитано на три года.

Кэпхит в НХЛ составит 810 тысяч долларов, в АХЛ – 82,5 тысячи долларов.

« » выбрал форварда под 40-м номером во втором раунде драфта НХЛ-2023.

В прошлом сезоне Эндрю Кристалл выступал за «Келоуну» в хоккейной лиге.

Нападающий набрал 95 (39+56) очков в 54 матчах регулярного чемпионата.