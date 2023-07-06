«Вашингтон» подписал контракт с Кристаллом. Форварда выбрали под 40-м номером на драфте

Теги Вашингтон НХЛ драфт НХЛ Западная хоккейная лига Эндрю Кристалл Хоккей

Эндрю Кристалл подписал контракт с «Вашингтоном».

Соглашение новичка 18-летнего нападающего и «Кэпиталс» рассчитано на три года.

Кэпхит в НХЛ составит 810 тысяч долларов, в АХЛ – 82,5 тысячи долларов.

«Вашингтон» выбрал форварда под 40-м номером во втором раунде драфта НХЛ-2023.

В прошлом сезоне Эндрю Кристалл выступал за «Келоуну» в Западной хоккейной лиге.

Нападающий набрал 95 (39+56) очков в 54 матчах регулярного чемпионата.

6 комментариев

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dimon-cher
По заголовку подумал про тот Кристалл, что из Саратова
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Павел павел
и форма шикарная была у них
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Jeff Lebowski
В детстве любил продукцию московского завода "Кристалл".
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Павел павел
Ответ dimon-cher
По заголовку подумал про тот Кристалл, что из Саратова
помните такую команду? плюс однозначно. а ведь они когда то в выщке союза играли а. это не хухры мухры)
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bold
Ответ dimon-cher
По заголовку подумал про тот Кристалл, что из Саратова
Смолов
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Павел павел
Ответ Jeff Lebowski
В детстве любил продукцию московского завода "Кристалл".
алкоголь зло)
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