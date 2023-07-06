Дмитрий Орлов: «Бостон» мог побороться за Кубок Стэнли. Мы были лучше «Флориды», но прошли они»
Дмитрий Орлов считает, что «Бостон» был лучше «Флориды».
«Брюинс» уступили «Пантерс» со счетом 3-4 в серии первого раунда Кубка Стэнли.
– Как вы оцените период в «Бостоне»?
– Плохо, что мы рано закончили плей-офф. У нас очень хорошая сильная команда. Поэтому было очень грустно так рано вылетать.
Если бы мы прошли первый раунд, все могло сложиться иначе, и уверенность была бы. Мы имели шанс побороться за Кубок Стэнли. «Бостон» побил все рекорды в регулярном чемпионате.
Мы вели 3-1 с «Флоридой» в первом раунде. Но много разных факторов случилось, и мы серию упустили. Вот ты думаешь, что осталось чуть-чуть, и ты пройдешь первый раунд. Но не сложилось. Думаю, мы были лучше, но прошли они.
Так бывает в плей-офф. Важны удача, любой отскок – я не назову один фактор, из-за чего мы проиграли.
Но Серега Бобровский выступал очень хорошо, – сказал защитник Дмитрий Орлов, перешедший из «Бостона» в «Каролину».
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