Дмитрий Орлов: «Бостон» мог побороться за Кубок Стэнли. Мы были лучше «Флориды», но прошли они»

Дмитрий Орлов считает, что «Бостон» был лучше «Флориды».

«Брюинс» уступили «Пантерс» со счетом 3-4 в серии первого раунда Кубка Стэнли.

– Как вы оцените период в « »?

– Плохо, что мы рано закончили плей-офф. У нас очень хорошая сильная команда. Поэтому было очень грустно так рано вылетать.

Если бы мы прошли первый раунд, все могло сложиться иначе, и уверенность была бы. Мы имели шанс побороться за . «Бостон» побил все рекорды в регулярном чемпионате.

Мы вели 3-1 с «Флоридой» в первом раунде. Но много разных факторов случилось, и мы серию упустили. Вот ты думаешь, что осталось чуть-чуть, и ты пройдешь первый раунд. Но не сложилось. Думаю, мы были лучше, но прошли они.

Так бывает в плей-офф. Важны удача, любой отскок – я не назову один фактор, из-за чего мы проиграли.

Но Серега Бобровский выступал очень хорошо, – сказал защитник , перешедший из «Бостона» в «Каролину».