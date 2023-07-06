Дмитрий Орлов: «Бостон» мог побороться за Кубок Стэнли. Мы были лучше «Флориды», но прошли они»

Теги Бостон Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Дмитрий Орлов Матч ТВ Хоккей

Дмитрий Орлов считает, что «Бостон» был лучше «Флориды».

«Брюинс» уступили «Пантерс» со счетом 3-4 в серии первого раунда Кубка Стэнли.

– Как вы оцените период в «Бостоне»?

– Плохо, что мы рано закончили плей-офф. У нас очень хорошая сильная команда. Поэтому было очень грустно так рано вылетать.

Если бы мы прошли первый раунд, все могло сложиться иначе, и уверенность была бы. Мы имели шанс побороться за Кубок Стэнли. «Бостон» побил все рекорды в регулярном чемпионате.

Мы вели 3-1 с «Флоридой» в первом раунде. Но много разных факторов случилось, и мы серию упустили. Вот ты думаешь, что осталось чуть-чуть, и ты пройдешь первый раунд. Но не сложилось. Думаю, мы были лучше, но прошли они.

Так бывает в плей-офф. Важны удача, любой отскок – я не назову один фактор, из-за чего мы проиграли.

Но Серега Бобровский выступал очень хорошо, – сказал защитник Дмитрий Орлов, перешедший из «Бостона» в «Каролину».

5 комментариев

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Maxim Shumov
Обожаю комментарии типа: мы лучше них, но выиграли они. Лэ - Логика.
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Misson
Бостону не повезло, что перед плей-офф травмировались их главные центры - Бержерон и Крейчи, поэтому в плей-офф оба сыграли неважно. Но и менеджерам с тренерами не стоило в последние 2-3 недели регулярки так гнать лошадей в погоне за рекордом, лучше бы включили лоад-менеджмент и давали отдохнуть своим возрастным игрокам перед плей-офф, всё равно никого из конкурентов и близко не было. Давно известно, что погони за рекордами в регулярке потом плохо сказываются на командах в плей-офф. Сколько раз уже такое было в лиге, вот и Бостон тоже наступил на эти грабли. Теперь даже сложно сказать, когда у Бостона будет еще такая сильная команда. Если Бержерон и Крейчи закончат играть, то у Бостона сразу возникнут проблемы с центральной осью.
+2
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Дмитрий Раткович
В итоге уступили то они только в финале ,так что странное рассуждение ,а везет сильнейшим
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Maxim Shumov
Заголовок напоминает интервью великого тренера после серии с ЦСКА - мы во всем были лучше, просто им вот как-то в мелочах повезло))
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YoRHa
Ответ Дмитрий Раткович
В итоге уступили то они только в финале ,так что странное рассуждение ,а везет сильнейшим
Постоянное пропихивание этого "Везёт сильнейшим" постфактум — вот что странно.
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